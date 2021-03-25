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Возможный срок разблокировки Суэцкого канала вырос до нескольких недель

Ведомости

Чтобы снять с мели контейнеровоз Ever Given, заблокировавший судоходство по Суэцкому каналу, может понадобиться не несколько дней, а несколько недель. Об этом в эфире нидерландского телеканала NOS заявил Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая пытается снять судно с мели.

«Мы не исключаем, что это может занять недели, в зависимости от ситуации. На самом деле это [судно] невозможно [просто] стащить [с мели]. Сегодня это стало ясно», — сказал Бердовски. Он отметил, что к вылету в Египет готовится новая группа инженеров компании для помощи уже работающей на месте, туда также отправится и дополнительное оборудование.

По словам Бердовски, специалисты Boskalis теперь собираются комбинировать различные методы для решения задачи. В частности, продолжая пытаться отбуксировать контейнеровоз, они снимут с него часть груза, топлива и воды, чтобы облегчить вес судна, так как «на песчаную отмель приходится огромная нагрузка». «Это как очень тяжелый кит на пляже, так сказать», — пояснил Бердовски.

По его словам, обычной буксировке мешает то, что Суэцкий канал имеет неодинаковую глубину, и судно, вероятно, вошло в пологий спуск дна на краю канала. «Вы имеете дело с глубиной посередине канала до 25 метров, но вскоре после она уменьшается до 15 метров, а затем до 11 метров и меньше к берегу. Корабль же имеет осадку 15,7 метра», — объяснил Бердовски.

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, одно из крупнейших судов своего класса, направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы. Проходя через Суэцкий канал в условиях песчаной бури, он отклонился от курса и 23 марта сел на мель, заблокировав движение по артерии. В заторе оказались более 100 судов. Вскоре началась спасательная операция, которая, по первоначальным расчетам, должна была занять несколько дней, однако судно находится на мели уже больше двух суток.

Из-за блокировки движения судов по Суэцкому каналу, в том числе танкеров с арабской нефтью, цены на нее за сутки после инцидента выросли больше, чем на 5%. Так, цена майского фьючерса Brent за сутки выросла на 5,13% и достигла $63,91 за баррель. Стоимость майского фьючерса техасской WTI за 24 часа поднялась на 5,14% до $60,73 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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