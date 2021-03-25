Возможный срок разблокировки Суэцкого канала вырос до нескольких недель

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, одно из крупнейших судов своего класса, направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы. Проходя через Суэцкий канал в условиях песчаной бури, он отклонился от курса и 23 марта сел на мель, заблокировав движение по артерии. В заторе оказались более 100 судов. Вскоре началась спасательная операция, которая, по первоначальным расчетам, должна была занять несколько дней, однако судно находится на мели уже больше двух суток.