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Цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала

Ведомости

Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 5% на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Это следует из данных площадки.

Так, цена майского фьючерса Brent за сутки выросла на 5,13% и достигла $63,91 за баррель. Стоимость майского фьючерса техасской WTI за 24 часа поднялась на 5,14%, до $60,73 за баррель.

Эксперты, опрошенные Reuters, заявили, что цены на нефть выросли из-за блокировки Суэцкого канала — важнейшей транспортной артерии для прохода танкеров с арабской нефтью в Европу и США — севшим на мель накануне контейнеровозом.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, один из крупнейших судов своего класса, в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель в акватории Суэцкого канала. В заторе оказались более 100 судов. Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней.

По данным The Wall Street Journal, Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen. Судно находится в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group и способно перевозить более 20 тыс. грузов в контейнерах.

Ранее по теме: Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных