Цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала

Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, один из крупнейших судов своего класса, в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель в акватории Суэцкого канала. В заторе оказались более 100 судов. Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней.