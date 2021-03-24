Цены на нефть выросли на 5% на фоне блокировки Суэцкого канала
Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 5% на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель контейнеровоза. Это следует из данных площадки.
Так, цена майского фьючерса Brent за сутки выросла на 5,13% и достигла $63,91 за баррель. Стоимость майского фьючерса техасской WTI за 24 часа поднялась на 5,14%, до $60,73 за баррель.
Эксперты, опрошенные Reuters, заявили, что цены на нефть выросли из-за блокировки Суэцкого канала — важнейшей транспортной артерии для прохода танкеров с арабской нефтью в Европу и США — севшим на мель накануне контейнеровозом.
Ранее сообщалось, что контейнеровоз Ever Given, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, один из крупнейших судов своего класса, в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель в акватории Суэцкого канала. В заторе оказались более 100 судов. Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней.
По данным The Wall Street Journal, Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen. Судно находится в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group и способно перевозить более 20 тыс. грузов в контейнерах.