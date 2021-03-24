Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз

В заторе, вызванном контейнеровозом Ever Given, оказались более 100 судов. Компания, зафрахтовавшая судно, объяснила инцидент погодными условиями. Корабль «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра». Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней, сказал агентству руководитель отдела исследований судового маклера Banchero Costa & Co Ральф Лещинский.