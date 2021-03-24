Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз
Суэцкий канал оказался заблокированным из-за севшего на мель контейнеровоза, сообщает Bloomberg.
«Гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных морских торговых путей в мире», — пишет агентство.
В заторе, вызванном контейнеровозом Ever Given, оказались более 100 судов. Компания, зафрахтовавшая судно, объяснила инцидент погодными условиями. Корабль «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра». Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней, сказал агентству руководитель отдела исследований судового маклера Banchero Costa & Co Ральф Лещинский.
The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2— Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021
Ever Given направлялся из Китая в Роттердам. По данным оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу контейнеровоза ничто не угрожает, сообщений о загрязнении акватории Суэцкого канала не поступало.
Судно Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen. Оно находится в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, способно перевозить более 20 тыс. контейнеров и является одним из крупнейших в мире, пишет The Wall Street Journal.
Суэцкий канал находится в Египте и соединяет Средиземное и Красное моря. Канал является основным маршрутом поставки нефти из Ближнего Востока в Европу и Северную Америку.