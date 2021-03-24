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Суэцкий канал заблокировал севший на мель контейнеровоз

Ведомости

Суэцкий канал оказался заблокированным из-за севшего на мель контейнеровоза, сообщает Bloomberg.

«Гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных морских торговых путей в мире», — пишет агентство.

В заторе, вызванном контейнеровозом Ever Given, оказались более 100 судов. Компания, зафрахтовавшая судно, объяснила инцидент погодными условиями. Корабль «случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра». Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней, сказал агентству руководитель отдела исследований судового маклера Banchero Costa & Co Ральф Лещинский.

Ever Given направлялся из Китая в Роттердам. По данным оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу контейнеровоза ничто не угрожает, сообщений о загрязнении акватории Суэцкого канала не поступало.

Судно Ever Given принадлежит японской Shoei Kisen. Оно находится в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, способно перевозить более 20 тыс. контейнеров и является одним из крупнейших в мире, пишет The Wall Street Journal.

Суэцкий канал находится в Египте и соединяет Средиземное и Красное моря. Канал является основным маршрутом поставки нефти из Ближнего Востока в Европу и Северную Америку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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