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Суэцкий канал официально закрыли из-за блокировки севшим на мель судном

Ведомости

Суэцкий канал официально закрыт для навигации в связи с блокировкой движения по нему севшим на мель гигантским контейнеровозом Ever Given, сообщает администрация транспортной артерии на своей странице в Facebook.

«Временно приостановлено навигационное движение по каналу до окончания работ по снятию с мели панамского контейнеровоза EVER GIVEN на отметке 151 км», — говорится в сообщении. По данным администрации Суэцкого канала, уже после образования затора с южной стороны по каналу с севера, со стороны Порт-Саида, до места инцидента успело дойти 13 кораблей. Суда двинулись на юг, так как изначально было анонсировано возобновление движения через несколько дней. Теперь им указано ожидать на рейде в Великих озерах (средняя часть канала).

«В ликвидации инцидента 8 мощных буксиров, в том числе, тягой 160 тонн», — заверили в администрации Суэцкого канала.

Ранее Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая пытается снять судно с мели, в эфире нидерландского телеканала NOS заявил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться с нескольких дней до нескольких недель. Он объяснил это тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Теперь специалисты компании планируют снять с Ever Given лишений балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть с мели.

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, одно из крупнейших судов своего класса, направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы. Проходя через Суэцкий канал в условиях песчаной бури, он отклонился от курса и 23 марта сел на мель, заблокировав движение по артерии. В заторе оказались более 100 судов. Вскоре началась спасательная операция, которая, по первоначальным расчетам, должна была занять несколько дней, однако судно находится на мели уже больше двух суток. Из-за блокировки движения судов по Суэцкому каналу, в том числе танкеров с арабской нефтью, цены на нее за сутки после инцидента выросли больше, чем на 5%.

Ранее по теме: Возможный срок разблокировки Суэцкого канала вырос до нескольких недель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных