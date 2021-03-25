Суэцкий канал официально закрыли из-за блокировки севшим на мель судном
«Временно приостановлено навигационное движение по каналу до окончания работ по снятию с мели панамского контейнеровоза EVER GIVEN на отметке 151 км», — говорится в сообщении. По данным администрации Суэцкого канала, уже после образования затора с южной стороны по каналу с севера, со стороны Порт-Саида, до места инцидента успело дойти 13 кораблей. Суда двинулись на юг, так как изначально было анонсировано возобновление движения через несколько дней. Теперь им указано ожидать на рейде в Великих озерах (средняя часть канала).
«В ликвидации инцидента 8 мощных буксиров, в том числе, тягой 160 тонн», — заверили в администрации Суэцкого канала.
Ранее Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая пытается снять судно с мели, в эфире нидерландского телеканала NOS заявил, что, вопреки ожиданиям, срок работ может увеличиться с нескольких дней до нескольких недель. Он объяснил это тем, что контейнеровоз глубоко зарылся в неровный грунт у берега канала и просто отбуксировать его не выйдет. Теперь специалисты компании планируют снять с Ever Given лишений балласт, грузы, топливо и воду, одновременно вымывая грунт из-под киля судна, чтобы усилиями буксиров столкнуть с мели.
Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, одно из крупнейших судов своего класса, направлялся из Китая в Роттердам под флагом Панамы. Проходя через Суэцкий канал в условиях песчаной бури, он отклонился от курса и 23 марта сел на мель, заблокировав движение по артерии. В заторе оказались более 100 судов. Вскоре началась спасательная операция, которая, по первоначальным расчетам, должна была занять несколько дней, однако судно находится на мели уже больше двух суток. Из-за блокировки движения судов по Суэцкому каналу, в том числе танкеров с арабской нефтью, цены на нее за сутки после инцидента выросли больше, чем на 5%.