Кудрин призвал увеличить финансовую самостоятельность регионов

Комментируя последовательный рост госдолга российских регионов с 2017 г., Кудрин признал, что централизация доходов в рамках консолидированного бюджета увеличилась и из него «существенно» растут объемы дотаций субъектам как на антикризисную помощь, так и на выполнение национальных проектов. «Но это все связанная помощь, помощь "окрашенная", а самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытие полномочий субъектов, на наш взгляд, недостаточно. Нам нужно увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты будут распоряжаться самостоятельно», — сказал Кудрин во время отчета в Совфеде.