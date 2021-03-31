Кудрин призвал увеличить финансовую самостоятельность регионов
Финансовая самостоятельность регионов в последние годы снижается, ее необходимо усилить, увеличивая долю доходов, которыми они смогут распоряжаться. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
Комментируя последовательный рост госдолга российских регионов с 2017 г., Кудрин признал, что централизация доходов в рамках консолидированного бюджета увеличилась и из него «существенно» растут объемы дотаций субъектам как на антикризисную помощь, так и на выполнение национальных проектов. «Но это все связанная помощь, помощь "окрашенная", а самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытие полномочий субъектов, на наш взгляд, недостаточно. Нам нужно увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты будут распоряжаться самостоятельно», — сказал Кудрин во время отчета в Совфеде.
Он добавил, что предложения Счетной палаты для властей «будут обращаться к тому, чтобы как-то выправить этот дисбаланс».»Но есть и вопросы [формирования госдолга], которые относятся к особенностям субъектов. К таким особенностям можно отнести низкую финансовую дисциплину и недостаточное качество прогноза, финансового планирования», — сказал Кудрин. По его словам, в работе с субъектами федеральной власти «придется в ближайшие два-три года больше уделять внимания вопросу долга».
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал доклад, согласно которому риски бюджетного кризиса в российских регионах выросли из-за пандемии коронавируса, связанных с ней карантинных мер и ограничений экономической активности. Аналитики указали, что снижение собственных доходов региональных бюджетов в 2020 г. после падения налоговых и неналоговых поступлений составило 30% и 20% соответственно в апреле-мае по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г.
Долг регионов в 2020 г., по данным ЦМАКП, вырос почти на 20% — до 2,5 трлн руб., а в 2021 г. объем трансфертов из федерального бюджета в региональные составит 3,1 трлн руб. в этом году и 2,8 трлн руб. в следующем году.