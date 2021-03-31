Правительство утвердило новые правила выплат на детей
Правительство утвердило новые правила назначения выплат для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.
Теперь пособие будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
При назначении выплаты будут учитываться доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости — широкий спектр жизненных ситуаций — среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума. Семья может иметь в собственности одну квартиру любой площади или несколько квартир, но для получения выплат площадь на каждого члена семьи должна составлять менее 24 кв. м.
Теперь при выплатах будет учитываться нуждаемость детей после 18 лет, если они являются студентами очного отделения — им положены выплаты до 23 лет. В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.
10 марта президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что размер выплаты на детей будет зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума, говорится в указе. 1 марта 2021 г. был отменен беззаявительный порядок выдачи пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.