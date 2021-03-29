Кудрин предложил выплачивать пособия исходя из общего дохода семьи

Кудрин пояснил, что ведомство проанализировало действующие в России меры поддержки граждан и возможность их увеличить, например, распространить пособия на детей до 17 лет. Глава ведомства отметил, что такая мера не всегда может помочь семье выйти из бедности, потому что пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а его размер может быть меньше дефицита доходов семьи.