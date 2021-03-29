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Кудрин предложил выплачивать пособия исходя из общего дохода семьи

Ведомости

Счетная палата предложила рассчитывать социальные пособия исходя из общего дохода семьи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Алексея Кудрина. Сейчас выплаты малоимущим семьям с детьми рассчитываются исходя из дохода каждого из членов семьи.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей», — сказал Кудрин. По мнению аудиторов, это поможет снизить уровень бедности. Счетная палата представила свои предложения в правительство.

Кудрин пояснил, что ведомство проанализировало действующие в России меры поддержки граждан и возможность их увеличить, например, распространить пособия на детей до 17 лет. Глава ведомства отметил, что такая мера не всегда может помочь семье выйти из бедности, потому что пособие так или иначе «распределяется» между всеми членами семьи, а его размер может быть меньше дефицита доходов семьи.

Ранее Минтруд сообщил, что смягчил требования к имуществу семьи при назначении пособия на детей 3-7 лет. В составе имущества не будут учитываться доли в квартире в размере 1/3 и меньше. Также органы соцслужбы не будут учитывать участки земли площадью 1 га, если они расположены в сельской местности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных