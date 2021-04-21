В Росстате объяснили перенос публикации данных о доходах перед посланием

В докладе Росстата за 2020 г. отмечалось, что доходы россиян по итогам года снизились, но накопления при этом выросли в два раза. Реальные доходы населения в 2020 г. снизились на 3% по сравнению с 2019 г., но уменьшились и расходы — на 4,4%. На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили 47,38 трлн руб., что на 5,5% меньше, чем в 2019 г. При этом сбережения населения увеличились в 2,2 раза по сравнению с 2019 г. и составили более 5,2 трлн руб.