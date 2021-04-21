Рост цен на свет в Калининграде предложили сдержать за счет других регионов

«Новый порядок позволяет сгладить такие колебания и уменьшить чувствительность цен потребителей от объемов экспорта», — заявили в министерстве. Там отметили, что из-за изменений нагрузка на европейскую часть страны и Урал может как вырасти, так и сократиться. В данный момент предполагается, что цена электроэнергии и мощности для первой ценовой зоны увеличится на 0,1%.