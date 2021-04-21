Рост цен на свет в Калининграде предложили сдержать за счет других регионов
Российские регуляторы предложили пересмотреть механизм расчета цен на энергомощность в Калининградской области, чтобы предотвратить скачок тарифа почти на треть из-за колебаний объемов экспорта электроэнергии в Литву, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно действующему механизму, стоимость энергомощностей в Калининграде может вырасти в годовом выражении на 28%. Поэтому 27 апреля наблюдательный совет «Совета рынка», являющегося регулятором энергорынков, рассмотрит вопрос об изменениях, которые, если ввести их с 1 мая, позволят замедлить рост тарифа. Тогда он составит 10% год к году.
Однако оставшаяся нагрузка перейдет на европейскую часть России и Урал — так называемую первую ценовую зону. В «Совете рынка» полагают, что там общий объем платежей увеличится на 1,7 млрд руб.
Предлагаемая поправка содержится в проекте постановления правительства, который разработало Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ». В ведомстве изданию пояснили, что новый механизм уточнит порядок расчета коэффициента снижения, применяемого к стоимости мощности новых электростанций в регионе. Данный коэффициент определяет объем средств, которые перекладываются в надбавку для первой ценовой зоны.
«Новый порядок позволяет сгладить такие колебания и уменьшить чувствительность цен потребителей от объемов экспорта», — заявили в министерстве. Там отметили, что из-за изменений нагрузка на европейскую часть страны и Урал может как вырасти, так и сократиться. В данный момент предполагается, что цена электроэнергии и мощности для первой ценовой зоны увеличится на 0,1%.
Как уточняет «Коммерсантъ», в 2020 г. регуляторам уже пришлось экстренно снижать стоимость из-за резкого сокращения экспорта из Калининграда в Литву. Он составил 1,4 млрд кВт•ч по итогам года после 2,6 млрд кВт•ч в 2019 г. В результате платеж первой ценовой зоны оптового рынка увеличился на 1,3 млрд руб.