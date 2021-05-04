Ректор ВШЭ рассказал про обеднение среднего класса в период пандемии
Значительная доля представителей среднего класса в период пандемии коронавируса попала не в «протосредний класс», а в бедность, заявил в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
По его мнению, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», ответ на это еще придет, «и с ним надо что-то делать». Падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, предположил экономист.
Отсутствие государственной поддержки представителей среднего класса, у которых в период пандемии «пропали источники существования», ректор ВШЭ назвал «дефектом нашей политики». Он отметил, что ключевым вызовом для России является продолжающееся падение реальных доходов населения и справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, «просто нельзя».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью в стране ведется постоянно, хотя иногда этому мешают различные факторы. По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом» президента России Владимира Путина и правительства.