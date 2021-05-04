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Ректор ВШЭ рассказал про обеднение среднего класса в период пандемии

Ведомости

Значительная доля представителей среднего класса в период пандемии коронавируса попала не в «протосредний класс», а в бедность, заявил в интервью телеканалу РБК ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его мнению, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», ответ на это еще придет, «и с ним надо что-то делать». Падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, предположил экономист.

Отсутствие государственной поддержки представителей среднего класса, у которых в период пандемии «пропали источники существования», ректор ВШЭ назвал «дефектом нашей политики». Он отметил, что ключевым вызовом для России является продолжающееся падение реальных доходов населения и справляться с ним традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, «просто нельзя».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью в стране ведется постоянно, хотя иногда этому мешают различные факторы. По его словам, борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом» президента России Владимира Путина и правительства. 

Ранее по теме: В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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