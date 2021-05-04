Ректор ВШЭ рассказал про обеднение среднего класса в период пандемии

По его мнению, переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», ответ на это еще придет, «и с ним надо что-то делать». Падение доходов среднего класса может привести к тому, что Россия не добьется существенного увеличения темпов экономического роста, предположил экономист.