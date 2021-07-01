В Москве подорожали услуги ЖКХ

Ранее РБК сообщил со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, что в январе этого года тарифы на вывоз мусора больше всего выросли в Новосибирской области, Татарстане и Омской области – на 39,2%, 24,8% и 20,9% соответственно в годовом выражении. В среднем по России тариф вырос на 4,05%, средний рост тарифов на ЖКУ – 3,35%.