Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

В Москве подорожали услуги ЖКХ

Ведомости

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве с 1 июля выросли на 4,6%. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что индексация тарифов на ЖКУ не должна превысить 4%. В среднем по стране она составит 3,3%. После начала действия новых тарифов служба изучит информацию от органов регулирования и будет давать предписания снизить тарифы при выявлении нарушений.

В 2020 г., по данным ФАС, тарифы на ЖКУ в среднем по России выросли на 3,1%. Там пояснили, что ежегодный пересмотр тарифов нужен, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, что в январе этого года тарифы на вывоз мусора больше всего выросли в Новосибирской области, Татарстане и Омской области – на 39,2%, 24,8% и 20,9% соответственно в годовом выражении. В среднем по России тариф вырос на 4,05%, средний рост тарифов на ЖКУ – 3,35%.

Ранее по теме: Аналитики назвали регионы с наибольшим ростом тарифов на вывоз мусора

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных