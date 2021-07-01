В Москве подорожали услуги ЖКХ
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве с 1 июля выросли на 4,6%. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что индексация тарифов на ЖКУ не должна превысить 4%. В среднем по стране она составит 3,3%. После начала действия новых тарифов служба изучит информацию от органов регулирования и будет давать предписания снизить тарифы при выявлении нарушений.
В 2020 г., по данным ФАС, тарифы на ЖКУ в среднем по России выросли на 3,1%. Там пояснили, что ежегодный пересмотр тарифов нужен, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, что в январе этого года тарифы на вывоз мусора больше всего выросли в Новосибирской области, Татарстане и Омской области – на 39,2%, 24,8% и 20,9% соответственно в годовом выражении. В среднем по России тариф вырос на 4,05%, средний рост тарифов на ЖКУ – 3,35%.