Аналитики назвали регионы с наибольшим ростом тарифов на вывоз мусора

По данным аналитиков, в среднем по России тариф на вывоз мусора вырос в январе на 4,05%, тогда как средний рост тарифов на ЖКУ составил 3,35%. Больше всего выросли тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области, Татарстане, Омской области, а также в Приморском крае — на 17%, в Свердловской области — на 15%, на Алтае — на 11,8%.