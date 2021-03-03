Аналитики назвали регионы с наибольшим ростом тарифов на вывоз мусора
По данным аналитиков, в среднем по России тариф на вывоз мусора вырос в январе на 4,05%, тогда как средний рост тарифов на ЖКУ составил 3,35%. Больше всего выросли тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области, Татарстане, Омской области, а также в Приморском крае — на 17%, в Свердловской области — на 15%, на Алтае — на 11,8%.
Заметнее всего снизились тарифы на вывоз ТКО в Северной Осетии — на 18,5%, Адыгее — на 9,9%, Магаданской области — на 9,2%, Саратовской области — 9,1% и Кабардино-Балкарии — на 7,3%. В итоге стоимость вывоза мусора в различных регионах России может отличаться в шесть раз, отметили эксперты.
26 февраля РБК со ссылкой на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова сообщил, что Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Земцов пояснил, что повышение тарифа должно составить 32 руб. с человека. В Минприроды позже опровергли эту информацию. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что ведомство не поддерживает эту идею.