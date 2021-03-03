Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Аналитики назвали регионы с наибольшим ростом тарифов на вывоз мусора

Ведомости

Тарифы на вывоз мусора в январе 2021 г. больше всего выросли в Новосибирской области, Татарстане и Омской области — на 39,2%, 24,8% и 20,9% соответственно в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, в среднем по России тариф на вывоз мусора вырос в январе на 4,05%, тогда как средний рост тарифов на ЖКУ составил 3,35%. Больше всего выросли тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области, Татарстане, Омской области, а также в Приморском крае — на 17%, в Свердловской области — на 15%, на Алтае — на 11,8%. 

Заметнее всего снизились тарифы на вывоз ТКО в Северной Осетии — на 18,5%, Адыгее — на 9,9%, Магаданской области — на 9,2%, Саратовской области — 9,1% и Кабардино-Балкарии — на 7,3%. В итоге стоимость вывоза мусора в различных регионах России может отличаться в шесть раз, отметили эксперты. 

26 февраля РБК со ссылкой на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова сообщил, что Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Земцов пояснил, что повышение тарифа должно составить 32 руб. с человека. В Минприроды позже опровергли эту информацию. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что ведомство не поддерживает эту идею.

Ранее по теме: Глава Минприроды раскритиковал идею оплаты рекультивации полигонов за счет населения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных