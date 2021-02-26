Глава Минприроды раскритиковал идею оплаты рекультивации полигонов за счет населения

«Был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов, чей комментарий был опубликован в Telegram-канале Минприроды. По его словам, уже принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов.