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Глава Минприроды раскритиковал идею оплаты рекультивации полигонов за счет населения

Ведомости

 Глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерениях возложить финансовую ответственность за рекультивацию полигонов в России на граждан. По его словам, ведомство не поддерживает эту идею.

«Был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов, чей комментарий был опубликован в Telegram-канале Минприроды. По его словам, уже принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова сообщил, что Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Земцов пояснил, что повышение тарифа должно составить 32 руб. с человека.

Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не знакома с предложением Минприроды о включении расходов на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы на вывоз мусора для населения и отметила, что в этом году тарифы, утвержденные в 2020 г., не могут быть изменены.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство по ликвидации промышленными предприятиями ущерба окружающей среде. В поправки может быть включен механизм ограничения на выплату дивидендов компаниями, которые отказываются ликвидировать ущерб окружающей среде.

Ранее по теме: ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора в этом году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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