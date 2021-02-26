Глава Минприроды раскритиковал идею оплаты рекультивации полигонов за счет населения
Глава Минприроды Александр Козлов опроверг информацию о намерениях возложить финансовую ответственность за рекультивацию полигонов в России на граждан. По его словам, ведомство не поддерживает эту идею.
«Был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал о том, что население должно платить за полигоны. Мы не поддерживаем эту позицию», — заявил Козлов, чей комментарий был опубликован в Telegram-канале Минприроды. По его словам, уже принятые меры по расширению ответственности производителей будут предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации отходов.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова сообщил, что Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Земцов пояснил, что повышение тарифа должно составить 32 руб. с человека.
Позже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не знакома с предложением Минприроды о включении расходов на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы на вывоз мусора для населения и отметила, что в этом году тарифы, утвержденные в 2020 г., не могут быть изменены.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство по ликвидации промышленными предприятиями ущерба окружающей среде. В поправки может быть включен механизм ограничения на выплату дивидендов компаниями, которые отказываются ликвидировать ущерб окружающей среде.