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ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора в этом году

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба не знакома с предложением Минприроды о включении расходов на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы на вывоз мусора для населения. Тарифы были установлены в декабре 2020 г. и не могут быть повышены в 2021 г., говорится в сообщении ведомства. 

«Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения», — отмечается в сообщении антимонопольного регулятора. 

В ведомстве добавили, что ФАС активно работает над регулированием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также принимает меры для недопущения необоснованного роста тарифов для населения. 

Ранее Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится.

Ранее по теме: Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных