ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора в этом году

Федеральная антимонопольная служба не знакома с предложением Минприроды о включении расходов на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы на вывоз мусора для населения. Тарифы были установлены в декабре 2020 г. и не могут быть повышены в 2021 г., говорится в сообщении ведомства.