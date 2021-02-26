ФАС заявила о невозможности повышения тарифов на вывоз мусора в этом году
Федеральная антимонопольная служба не знакома с предложением Минприроды о включении расходов на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы на вывоз мусора для населения. Тарифы были установлены в декабре 2020 г. и не могут быть повышены в 2021 г., говорится в сообщении ведомства.
«Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года и не могут быть повышены для населения», — отмечается в сообщении антимонопольного регулятора.
В ведомстве добавили, что ФАС активно работает над регулированием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также принимает меры для недопущения необоснованного роста тарифов для населения.
Ранее Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится.