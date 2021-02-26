Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет населения

Замглавы Минприроды Светлана Радченко заявила, что предложение еще не обсуждалось с другими министерствами и профессиональным сообществом. Она рассказала, что в среднем по России тариф на вывоз мусора составляет около 90 руб. в месяц, или 1080 руб. в год, то есть предлагается поднять его на 3%. Радченко назвала предложение «прогнозным вариантом» и отметила, что если тариф не пересмотрят, рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.