Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет населения

Ведомости

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится, сообщил РБК

Надбавка к тарифу должна составить около 32 руб. в год с человека, сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета министерства. При расчете показателя использовался средний норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека — 2,53 куб. м в год. Земцов отметил, что такое увеличение тарифа не будет критичным для населения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не возражает против повышения тарифа, добавил он. 

Замглавы Минприроды Светлана Радченко заявила, что предложение еще не обсуждалось с другими министерствами и профессиональным сообществом. Она рассказала, что в среднем по России тариф на вывоз мусора составляет около 90 руб. в месяц, или 1080 руб. в год, то есть предлагается поднять его на 3%. Радченко назвала предложение «прогнозным вариантом» и отметила, что если тариф не пересмотрят, рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета. 

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство по ликвидации промышленными предприятиями ущерба окружающей среде. В поправки может быть включен механизм ограничения на выплату дивидендов компаниями, которые отказываются ликвидировать ущерб окружающей среде.

Ранее по теме: В России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных