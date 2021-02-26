Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет населения
Надбавка к тарифу должна составить около 32 руб. в год с человека, сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета министерства. При расчете показателя использовался средний норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека — 2,53 куб. м в год. Земцов отметил, что такое увеличение тарифа не будет критичным для населения. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не возражает против повышения тарифа, добавил он.
Замглавы Минприроды Светлана Радченко заявила, что предложение еще не обсуждалось с другими министерствами и профессиональным сообществом. Она рассказала, что в среднем по России тариф на вывоз мусора составляет около 90 руб. в месяц, или 1080 руб. в год, то есть предлагается поднять его на 3%. Радченко назвала предложение «прогнозным вариантом» и отметила, что если тариф не пересмотрят, рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство по ликвидации промышленными предприятиями ущерба окружающей среде. В поправки может быть включен механизм ограничения на выплату дивидендов компаниями, которые отказываются ликвидировать ущерб окружающей среде.