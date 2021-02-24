В России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство по ликвидации промышленными предприятиями ущерба окружающей среде, сообщил РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания Абрамченко, которое состоялось 3 февраля. Подлинность документа подтвердил представитель вице-премьера. В поправках будет предусмотрен механизм ограничения на выплату дивидендов, отметило издание.
Поручение было дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам. Представитель Абрамченко рассказала, что по поручению президента России Владимира Путина власти разрабатывают механизмы для предупреждения появления заброшенных объектов, таких как Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и завод «Усольехимпром» в Иркутской области.
Ранее Абрамченко заявляла, что собственники предприятий должны нести ответственность за ликвидацию накопленного вреда природе. Она рассказала, что в 2018 году был введен режим ЧС, потому что территория завода «Усольехимпром» была загрязнена химически опасными веществами. Ответственных найти не удалось, поэтому ущерб природе от загрязнения ликвидировали за счет федерального бюджета, отметила Абрамченко.
В протоколе по итогам совещания говорится о необходимости разработать механизмы финансирования ликвидации ущерба окружающей среде, в том числе когда собственники предприятий признаны банкротами или неизвестны. Представитель вице-премьера рассказал, что планируется предусмотреть финансовые гарантии от собственников предприятий по соблюдению охраны природы. Обсуждаются банковские гарантии, страхование и создание ликвидационных фондов самими компаниями, добавил представитель Абрамченко.
В документе также указан механизм ограничения на выплату дивидендов и иных выплат по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями. В протоколе совещания детали предложения не указаны, представитель Абрамченко не стал комментировать предложение. Источник издания в правительстве заявил, что речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких компаний.