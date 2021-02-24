В России предложили ограничить дивиденды компаниям за ущерб экологии

В документе также указан механизм ограничения на выплату дивидендов и иных выплат по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями. В протоколе совещания детали предложения не указаны, представитель Абрамченко не стал комментировать предложение. Источник издания в правительстве заявил, что речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких компаний.