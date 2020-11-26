Собственники промпредприятий будут платить за ликвидацию экологического вреда

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что в июле была создана рабочая группа из министерств и ведомств, которые должны подготовить законопроект финансовой отвественности для собственников. Решение о его разработке было принято в апреле 2020 г. после того, как был оценен экологический вред в результате деятельности обанкротившегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В 2017 г. нынешний первый вице-премьер, а на тот момент помощник президента России Андрей Белоусов, заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.