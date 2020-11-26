Собственники промпредприятий будут платить за ликвидацию экологического вреда

Собственники промпредприятий будут платить за ликвидацию экологического вредаКабмин завершает подготовку законопроекта, который возлагает эту ответственность на собственника
Правительство завершает разработку законопроекта, который, в случае его принятия, возложит на собственников промышленных предприятий финансовую ответственность по ликвидации вреда окружающей среде вне зависимости от того, является ли собственник лицом, причинившим вред или нет. Об этом заявила курирующая экологию в правительстве вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Законопроект призван обязать юрлиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации или банкротстве их собственников.
«Из чего мы исходили. Мы исходили из необходимости закрыть лазейку для собственников предприятий, чтобы они не бросали такие промышленные площадки, на которых имеются накопленный вред окружающей среде. Сейчас ведомства завершают подготовку законопроекта и до конца года он будет внесен в правительство», — сказала вице-премьер на совещании о ходе ликвидации вреда окружающей среде в г. Усолье-Сибирском.
Законопроектом, по словам вице-премьера, также предусматривается жесткий порядок исключения предприятий из государственного реестра опасных предприятий: исключение из него будет возможно только при выдаче Росприроднадзором заключения об отсутствии накопленного вреда окружающей среде в результате действия конкретного предприятия. В случае, если закон примут, промышленным предприятиям будет запрещено разделять до ликвидации вреда окружающей среде.
Усолье-Сибирское входит в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом, говорилось в докладе Минприроды «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.».
Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» говорила, что предприятие «Усольехимпром» угрожает экологической катастрофой Иркутской области и может стать «экологическим Чернобылем». По ее словам, на территории бывшего предприятия обнаружено огромное количество ртутьсодержащих остатков, которые могут попасть в протекающую поблизости Ангару. Радионова заявляла, что обратилась в правительство с просьбой срочно запустить госпрограмму по рекультивации территории завода. Путин в июле 2020 г. провел совещание по экологической ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области и поручил в ближайшее время изолировать промышленную площадку в городе. Президент подчеркнул, что для этого нужно привлечь ресурсы всех уровней власти, включая Минобороны и Росгвардию.
Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что в июле была создана рабочая группа из министерств и ведомств, которые должны подготовить законопроект финансовой отвественности для собственников. Решение о его разработке было принято в апреле 2020 г. после того, как был оценен экологический вред в результате деятельности обанкротившегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). В 2017 г. нынешний первый вице-премьер, а на тот момент помощник президента России Андрей Белоусов, заявил о нехватке денег на работы по ликвидации экологического ущерба от накопленных отходов ЦБК. По его подсчетам, на эти мероприятия было необходимо выделить 6 млрд руб. Путин поручил изыскать бюджетные средства и решить экологическую проблему на Байкале.
В 2020 г. Кабмин выделит 826 млн руб. на ликвидацию вреда. По предварительным данным, объем щелокосодержащей жидкости на площадке может составлять около 238 тыс. куб. м. Контроль за ликвидацией накопленного вреда и отходов перешел от правительства Иркутской области к Минприроды. Росгидромет совместно с ведомствами должен будет проводить регулярный мониторинг экологической ситуации в городе Байкальске и на промплощадке.
Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале приняли в феврале 2013 г. На тот момент 49% акций комбината принадлежали Росимуществу, остальное – структурам предпринимателя Николая Макарова. В октябре 2016 г. на базе ЦБК решили создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».