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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минприроды, в число городов с самым загрязненным воздухом входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия), отмечает министерство. Кроме того, после длительного перерыва — с 2005 г. — в списке оказался город Ангарск (Иркутская область). Выбыли из списка города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Остальные города остались в списке с 2017 г.

В 22 городах, попавших в список, проживает 5,1 млн человек, обращает внимание Минприроды. Все они расположены в азиатской части России, указывает министерства: эта часть «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли». Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, пришло к выводу ведомство.