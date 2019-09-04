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Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

Ведомости
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Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом. Он содержится в проекте доклада министерства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.», опубликованном на сайте ведомства и вынесенном на общественное обсуждение.

По данным Минприроды, в число городов с самым загрязненным воздухом входят Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Впервые в список попали такие города, как Искитим (Новосибирская область) и Абакан (Республика Хакасия), отмечает министерство. Кроме того, после длительного перерыва — с 2005 г. — в списке оказался город Ангарск (Иркутская область). Выбыли из списка города Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область). Остальные города остались в списке с 2017 г.

В 22 городах, попавших в список, проживает 5,1 млн человек, обращает внимание Минприроды. Все они расположены в азиатской части России, указывает министерства: эта часть «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями <...>, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли». Более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе, пришло к выводу ведомство.

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Бизнес
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«Коммерсантъ»: Росгеология может получить статус шельфовой госкорпорации

Ведомости
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Росгеология может стать государственной корпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом говорится в проекте доклада министра энергетики Александра Новака президенту Владимиру Путину, пишет «Коммерсантъ».

По предложению Новака у специально созданной госкорпорации либо Росгеологии, привлеченной к управлению лицензиями, должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. Пресс-служба министерства не ответила на запрос «Коммерсанта».

Росгеология давно пытается получить статус госкорпорации, пишет газета: это может позволить холдингу добиться увеличения государственного финансирования. Несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение Росгеологии ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов, рассказали «Коммерсанту» несколько источников в отрасли.

Как отмечает «Коммерсантъ», документ подготовлен в качестве ответа на обращение к Путину вице-премьера Юрия Трутнева. Как писал РБК, в конце июля Трутнев написал Путину письмо, в котором заявил о срыве госкомпаниями сроков развития российского шельфа и предложил допустить к работе на нем иностранные и частные компании. Он также отметил, что у местной госкомпании должна остаться доля в 30% в проектах на шельфе.

В 2012 г. право на доступ к шельфу получили только государственные компании с пятилетним опытом работы. Под этот критерий попали «Газпром» и «Роснефть». В апреле президент Владимир Путин сообщил, что вопрос о доступе частных компаний к шельфу обсуждается. 26 августа на совещании у Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение, согласно которому правительство подготовит законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям.

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Бизнес
Новости

Китайский инвестор построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола

Ведомости
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Компания Sherwood Energy, зарегистрированная в Гонконге, заключил с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) соглашение о реализации проект переработки газа. Об этом «Коммерсанту» сообщила руководитель направления нефтегазохимии департамента инвестпроектов АНО АПИ Анастасия Набатчикова.

По ее словам, подписание запланировано на Восточном экономическом форуме. На первой стадии предполагается создание производства метанола мощностью 7,2 млн тонн в год в поселке Аян Хабаровского края, рассказала Набатчикова. Ресурсная база — месторождения Западной Якутии, газ которых поступит в Аня по новому газопроводу мощностью до 20 млрд кубометров в год, отметила она. По оценке «Коммерсанта», протяженность гаозпровода составит около 1,2 тыс. км.

Стоимость проекта оценивается в 740 млрд руб., подчеркнула Набатчикова. Эта сумма включает 250 млрд руб. на разведку и разработку месторождений, 150 млрд руб. — на газопровод, на завод по выпуску метанола — 300 млрд руб. и еще 40 млрд руб. — на инфраструктуру в Аяне.

Sherwood Energy — «дочка» китайской Sirius Holding. Последняя подтвердила планы по проекту. Руководитель совета директоров Sirius Жань Тао сообщил, что ресурсной базой на первом этапе станут месторождения «Туймааданефтегаза» и «ГДК Ленск-газ» (первым — под контролем Sirius, второй — властей Якутии). Sirius рассчитывает на объемы газа других недропользователей Западной Якутии, которые оказались за пределами трубопрвода «Сила Сибири», подчеркнул Тао.

Новости СМИ2
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Политика
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«Роскосмос» ответил на предостережение NASA об угрозе космического мусора для МКС

Ведомости
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Космический мусор не представляет угрозы для Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в заявлении «Роскосмоса» в ответ на предостережение NASA.

Как отметила госкорпорация, ее головное предприятие — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — получило расчеты от NASA о потенциальной угрозе для МКС и необходимости совершить маневр уклонения. Баллистики ЦНИИмаш провели расчеты, которые опровергли предоставленные данные.

«Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает», — подчеркнул «Роскосмос».

В апреле директор NASA Джим Брайденстайн раскритиковал Индию за то, что она уничтожила свой спутник и что космический мусор, образовавшийся из-за этого, угрожает МКС. Индия уничтожила спутник незадолго до этого — в конце марта — посредством ракеты.

Ранее «Роскосмос» приводил оценки, согласно которым на орбите находится от 600 тыс. до 700 тыс. объектов космического мусора. В прошлом году председатель экспертной группы Совета по космическим угрозам, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Борис Шустов заявил, что на МКС планируют разместить лазерную установку. Цель — борьба с космическим мусором.

Новости СМИ2
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Бизнес
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FIFA представила эмблему чемпионата мира – 2022 в Катаре

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое объединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация в Twitter.

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Новости СМИ2
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Бизнес
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Бывшему владельцу Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение в растрате

Ведомости
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Владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил его адвокат Тимур Хутов.

По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. Хутов рассказал, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком.

Тверской суд арестовал Мазурова на два месяца 15 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Антипинский НПЗ принадлежал Мазурову до мая 2019 г. Сейчас предприятие через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку.

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Политика
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Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа

Ведомости
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Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов. Замоскворецкий суд Москвы также арестовал на 30 суток активиста Марка Гальперина, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Николай Зборошенко.

Бойко и Гальперина задержали 3 сентября. На первого был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Поводом стал перепост видео Любови Соболь об акции 31 августа. На Гальперина был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии).

Троицкий районный суд Москвы во вторник еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал видеоролик, где она призвала выходить на акцию протеста 31 августа.

Политика
Новости

Джонсон потерял большинство в британском парламенте

Ведомости
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Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил он на своей странице в Twitter. Таким образом, британский премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон потерял большинство в парламенте.

Консервативное правительство пытается добиться жесткого Brexit беспринципными способами, объясняет свой уход Ли. Это ставит под угрозу целостность Великобритании, подрывает экономику, демократию и роль страны в мире.

Ли объявил о выходе из партии прямо перед голосованием парламента за то, чтобы отобрать у правительства право определять повестку. После этого депутаты планируют принять законопроект, который запретит выход Великобритании из Евросоюза без сделки.

Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента до 14 октября: депутаты вышли после летних каникул 3 сентября, но они будут вынуждены прекратить работу уже через неделю. Это увеличивает шансы Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября с соглашением или без него.

Политика
Новости

СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Следствие признало студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова непричастным к совершению массовых беспорядков 27 июля и прекратило его уголовное преследование по ст. 212 УК РФ, сообщается на сайте ведомства. При этом СК подтвердил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Басманный суд ранее во вторник, 3 сентября, по просьбе следствия перевел Жукова под домашний арест. Мера пресечения также была смягчена еще одному фигуранту дела о беспорядках Сергею Фомину.

Основные претензии к Жукову по делу о беспорядках были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не он, сообщал адвокат студента Илья Новиков. Однако расследование против Жукова на этом не завершилось. Правоохранительные органы изъяли из ВШЭ его личное дело и курсовые, а также решили проверить на экстремизм девять роликов из его видеоблога.

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Экономика
Новости

Минэкономразвития хочет усложнить блокировку счетов бизнеса

Ведомости
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Минэкономразвития планирует усложнить процесс блокировки банковских счетов компаний, а также упростить их разблокировку, сообщает РБК со ссылкой на план ведомства «Трансформация делового климата». По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь банки обязаны объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации счетов.

По данным издания, министерство также планирует изменить требования для строительства дорог, трубопроводов и мостов, упростив выдачу разрешений на строительство для некоторых объектов. Кроме этого планируется ускорить прохождение таможни за счет выборочного, а не сплошного контроля. Таким образом чиновники хотят сократить время нахождения товара в местах оформления на 30%.

План «Трансформация делового климата» (состоит из 15 направлений) должен устранить барьеры при ведении бизнеса в России. В январе 2019 г. правительство утвердило первый пакет мер по трансформации. В феврале в план включили защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 г. в план планируют добавить социальную сферу, защиту интеллектуальной собственности и искусственный интеллект. Пункт плана считается выполненным, если эксперты дали положительное заключение на доклад министерства-исполнителя. Сейчас исполнены 42 мероприятия.

Политика
Новости

Суд перевел под домашний арест фигурантов дела о беспорядках Фомина и Жукова

Ведомости
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Басманный суд Москвы перевел под домашний арест Сергея Фомина и Егора Жукова, обвиняемых в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Медиазона». Смягчить им меру пресечения сегодня, 3 сентября, попросил Следственный комитет.

Следователь на заседании заявил, что Фомин не может уничтожить доказательства и повлиять на свидетелей, потому что все записи были получены, а лица допрошены. Остается риск того, что Фомин может скрыться, отмечает следователь, но одного этого обстоятельства недостаточно, чтобы держать его под стражей, так как обвиняемый ранее не привлекался и характеризуется положительно. Следователь по делу Жукова сказал, что возможность студента воздействовать на следствие уменьшена, но не исключена.

Суд арестовал Фомина 9 августа на два месяца. Он был объявлен в розыск, но добровольно явился в ОВД «Замоскворечье». Фомин не стал давать показания и вину не признал.

Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и обвинили в участии в массовых беспорядках. Он также вину не признает. Его адвокат Илья Новиков рассказал, что основные претензии к студенту были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек «дирижирует» толпой на митинге у мэрии. Позже Следственный комитет признал, что на видео был не Жуков, но обвинения с него не сняли. Следователи изъяли из ВШЭ личное дело и курсовые работы Жукова. Новиков предположил, что следствие будет искать «доказательства идеологической диверсии в студенческих работах». Адвокат также сообщал, что следствие решило проверить на экстремизм девять роликов из видеоблога студента. 3 сентября стало известно, что Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Жуков учится на факультете политологии ВШЭ. Он работал видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и сам пытался принять участие в выборах.

Политика
Новости

Суд оштрафовал Любовь Соболь еще на 300 000 рублей

Ведомости
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Троицкий районный суд Москвы еще на 300 000 руб. оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по статье о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила организация «Апология протеста». О какой акции идет речь, не уточняется. Известно, что в ходе судебного заседания суд отказал в удовлетворении всех ходатайств защиты: о вызове прокурора и полицейских, а также о ведении протокола судебного заседания.

Это уже пятый штраф за последнее время, назначенный Соболь из-за проведения протестных акций в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Хамовнический суд 27 июля оштрафовал ее на 30 000 руб., 3 августа Щербинский суд – на 300 000 руб., 12 августа Троицкий суд назначил еще один штраф в 300 000 руб. 13 августа Хорошевский суд Москвы оштрафовал ее еще на 300 000 руб. Общая сумма штрафов на данный момент составляет 1,23 млн руб. Соболь в Twitter заявляла, что намерена обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Накануне, 2 сентября, Любовь Соболь была задержана полицией. Вместе с ней задержали соратника политика Алексея Навального Николая Ляскина и муниципального депутата Илью Азара. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП за участие в акции и отпустили. Митинги в Москве проходят с середины июня и сопровождаются массовыми задержаниями.

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