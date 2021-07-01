Переговоры стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти продолжатся 2 июля
Министры стран ОПЕК+ не смогли договориться в ходе сегодняшнего заседания о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Переговоры продолжатся 2 июля, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в ОПЕК.
«Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+», — сказал источник ТАСС.
По данным «РИА Новости», заседание ОПЕК+ затянулось из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов — страна хочет поменять базу отсчета для ограничений добычи нефти.
Источники ТАСС в ОПЕК сообщали, что после обсуждения рекомендации увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до декабря ряд стран выразили несогласие из-за предложенных им квот.
Источник, близкий к правительству, говорил «Ведомостям», что Россия предложит наращивать добычу «по максимуму». По его данным, обсуждалась цифра увеличения добычи такая же, как и предлагает сам альянс, – 500 000 баррелей в сутки. При этом, источники «Ведомостей» отмечали, что в правительстве России заинтересованы в снижении нефтяных котировок, «чтобы стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке нефтепродуктов». Это подтверждал источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, Россия хочет снизить цены на нефть «для балансировки внутрироссийского рынка нефтепродуктов».
При этом, российские нефтяники не заинтересованы в снижении стоимости барреля. Они заинтересованы в более дорогой нефти, особенно учитывая «тяжелую коронавирусную ситуацию». Нынешний уровень цен на нефть позволяет нефтяным компаниям зарабатывать, исполнять свои бизнес-планы и наполнять бюджет РФ, пояснял источник в крупной нефтяной компании. Источник в другой нефтяной компании добавлял, что для сектора лучше, если цены будут «пусть и ниже, чем сейчас, но более предсказуемыми в долгосрочной перспективе».
На фоне пандемии коронавируса и сильного падения спроса на нефть в мире страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 г. согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Соглашение предусматривало сокращение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Затем ограничения корректировались. На текущий момент суммарное сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 6,2 млн б/с в июне и 5,76 млн в июле.
Базой отсчета сокращения добычи для всех участников альянса взят октябрь 2018 г., а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки.