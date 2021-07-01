Переговоры стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти продолжатся 2 июля

При этом, российские нефтяники не заинтересованы в снижении стоимости барреля. Они заинтересованы в более дорогой нефти, особенно учитывая «тяжелую коронавирусную ситуацию». Нынешний уровень цен на нефть позволяет нефтяным компаниям зарабатывать, исполнять свои бизнес-планы и наполнять бюджет РФ, пояснял источник в крупной нефтяной компании. Источник в другой нефтяной компании добавлял, что для сектора лучше, если цены будут «пусть и ниже, чем сейчас, но более предсказуемыми в долгосрочной перспективе».