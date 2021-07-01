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Переговоры стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти продолжатся 2 июля

Ведомости

Министры стран ОПЕК+ не смогли договориться в ходе сегодняшнего заседания о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Переговоры продолжатся 2 июля, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в ОПЕК. 

«Мы решили взять еще один день для консультаций. Да, завтра пройдут заседание мониторинга и встреча ОПЕК+», — сказал источник ТАСС. 

По данным «РИА Новости», заседание ОПЕК+ затянулось из-за позиции Объединенных Арабских Эмиратов — страна хочет поменять базу отсчета для ограничений добычи нефти. 

Источники ТАСС в ОПЕК сообщали, что после обсуждения рекомендации увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки до декабря ряд стран выразили несогласие из-за предложенных им квот. 

Источник, близкий к правительству, говорил «Ведомостям», что Россия предложит наращивать добычу «по максимуму». По его данным, обсуждалась цифра увеличения добычи такая же, как и предлагает сам альянс, – 500 000 баррелей в сутки. При этом, источники «Ведомостей» отмечали, что в правительстве России заинтересованы в снижении нефтяных котировок, «чтобы стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке нефтепродуктов». Это подтверждал источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, Россия хочет снизить цены на нефть «для балансировки внутрироссийского рынка нефтепродуктов».

При этом, российские нефтяники не заинтересованы в снижении стоимости барреля. Они заинтересованы в более дорогой нефти, особенно учитывая «тяжелую коронавирусную ситуацию». Нынешний уровень цен на нефть позволяет нефтяным компаниям зарабатывать, исполнять свои бизнес-планы и наполнять бюджет РФ, пояснял источник в крупной нефтяной компании. Источник в другой нефтяной компании добавлял, что для сектора лучше, если цены будут «пусть и ниже, чем сейчас, но более предсказуемыми в долгосрочной перспективе».

На фоне пандемии коронавируса и сильного падения спроса на нефть в мире страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 г. согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Соглашение предусматривало сокращение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Затем ограничения корректировались. На текущий момент суммарное сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 6,2 млн б/с в июне и 5,76 млн в июле.

Базой отсчета сокращения добычи для всех участников альянса взят октябрь 2018 г., а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Россия предложит ОПЕК+ нарастить добычу в августе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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