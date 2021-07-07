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Путин поручил повысить доступность льготных кредитов для МСП

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность льготного кредитования для представителей малого и среднего предпринимательства, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены правительство, Центробанк, «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и системно значимые банки. Сделать это они должны к 1 ноября текущего года.

30 июня Путин провел традиционную «Прямую линию», в ходе которой пообщался с гражданами. Во время мероприятия к главе государства обратился бизнесмен из Сургута. Он пожаловался на слишком высокие процентные ставки в банках. В частности, по словам россиянина, ему предложили ссуду под 18%.

Президент заявил, что подобная ставка «многовата». Он отметил, что в Кремле посмотрят, как помочь бизнесмену.

Минэкономразвития запустило программу льготных кредитов для МСП в начале 2019 г. в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Согласно ее условиям, бизнесмены могут взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Стоимость займа рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%». На сегодняшний день ключевая ставка регулятора составляет 5,5% годовых.

Ранее по теме: Банки превысили лимиты кредитования МСП по льготной программе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных