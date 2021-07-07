Путин поручил повысить доступность льготных кредитов для МСП

30 июня Путин провел традиционную «Прямую линию», в ходе которой пообщался с гражданами. Во время мероприятия к главе государства обратился бизнесмен из Сургута. Он пожаловался на слишком высокие процентные ставки в банках. В частности, по словам россиянина, ему предложили ссуду под 18%.