Путин поручил повысить доступность льготных кредитов для МСП
Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность льготного кредитования для представителей малого и среднего предпринимательства, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены правительство, Центробанк, «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и системно значимые банки. Сделать это они должны к 1 ноября текущего года.
30 июня Путин провел традиционную «Прямую линию», в ходе которой пообщался с гражданами. Во время мероприятия к главе государства обратился бизнесмен из Сургута. Он пожаловался на слишком высокие процентные ставки в банках. В частности, по словам россиянина, ему предложили ссуду под 18%.
Президент заявил, что подобная ставка «многовата». Он отметил, что в Кремле посмотрят, как помочь бизнесмену.
Минэкономразвития запустило программу льготных кредитов для МСП в начале 2019 г. в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Согласно ее условиям, бизнесмены могут взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Стоимость займа рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%». На сегодняшний день ключевая ставка регулятора составляет 5,5% годовых.