В Подмосковье построят завод по переработке пластика

Завод будет включать в себя четыре комплекса по переработке различных видов пластика: бутылок из полиэтилентерафталата (ПЭТ), твердого пластика из полиэтилена низкого давления (ПНД) и полипропилена (ПП), пленочных пластиков и пакетов из полиэтилена высокого давления (ПВД) и смеси пленок и пакетов. В итоге можно будет получить новую тару и другой пищевой пластик из ПЭТ, гранулы для производства строительных материалов, крупных литьевых изделий и пакетов из смеси пленок ПВД и ПНД.