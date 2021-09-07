В Подмосковье построят завод по переработке пластика
Завод по переработке пластика откроют в Егорьевском городском округе Московской области к концу следующего года, заявил журналистам на выставке «ВэйстТэк» председатель совета директоров компании по вывозу и утилизации отходов «Эколайн» Евгений Михайлов. Предполагается, что предприятие станет самым крупным на момент запуска в России среди подобных, уточнил он.
«Мы создали совместное предприятие между компаниями "Эколайн" и "Вторпласт", целью которого станет производство гранул и переработка пластика. У нас будет, наверное, самый крупный завод на момент запуска — 43 000 т готовой продукции в год, может быть, побольше, и, наверное, к концу III квартала следующего года мы планируем запуск завода», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Михайлова, завод позволит вернуть большой объем вторсырья в новый цикл переработки, а не направлять отходы на захоронение. Предприятие станет частью экопарка «Эколайн», который находится возле крупнейшего в Европе комплекса переработке отходов «Восток».
В проект планируют инвестировать примерно 2 млрд руб., уточнили в «Эколайн». Предполагается, что за первые 10 лет объем налоговых отчислений с завода составит около 3 млрд руб. Кроме того, предприятие позволит создать до 150 новых рабочих мест для жителей региона.
Завод будет включать в себя четыре комплекса по переработке различных видов пластика: бутылок из полиэтилентерафталата (ПЭТ), твердого пластика из полиэтилена низкого давления (ПНД) и полипропилена (ПП), пленочных пластиков и пакетов из полиэтилена высокого давления (ПВД) и смеси пленок и пакетов. В итоге можно будет получить новую тару и другой пищевой пластик из ПЭТ, гранулы для производства строительных материалов, крупных литьевых изделий и пакетов из смеси пленок ПВД и ПНД.
20 августа Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. До этого, в мае, в правительстве предложили запретить изготовление некоторых товаров из неперерабатываемых материалов, в том числе ватных палочек, одноразовой посуды, цветного пластика и пластиковых трубочек.