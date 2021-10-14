«Русал» спрогнозировал рост дефицита алюминия на глобальном рынке в 2022 году

Андрюшин добавил, что весь дефицит придется на Китай, где на фоне восстановления экономики от пандемии за первое полугодие импорт первичного алюминия вырос до 1,46 млн т (+79,2% в годовом выражении). В «Русале» ожидают, что объем импорта первичного алюминия в Китай в 2022 г. превысит показатель текущего года. Российский алюминиевый гигант по итогам 2021 г. планирует поставить в Китай от 300 000 до 400 000 т алюминия и нарастить поставки в следующем году.