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«Русал» спрогнозировал рост дефицита алюминия на глобальном рынке в 2022 году

Ведомости

«Русал» ожидает роста дефицита на глобальном рынке алюминия в 2022 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы «Русала» по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина.

По словам менеджера, в текущем году дефицит превысит 1,5 млн т и в следующем году продолжит расти на фоне ожидаемой активизации глобального спроса. В 2020 г. на рынке алюминия был зафиксирован профицит в 1,4 млн т в связи с пандемией COVID-19.

Андрюшин добавил, что весь дефицит придется на Китай, где на фоне восстановления экономики от пандемии за первое полугодие импорт первичного алюминия вырос до 1,46 млн т (+79,2% в годовом выражении). В «Русале» ожидают, что объем импорта первичного алюминия в Китай в 2022 г. превысит показатель текущего года. Российский алюминиевый гигант по итогам 2021 г. планирует поставить в Китай от 300 000 до 400 000 т алюминия и нарастить поставки в следующем году.

Цены на алюминий начали резко рости с начала сентября, когда мировой рынок оказался на пороге дефицита боксита из-за госпереворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировых запасов бокситов. На подорожание повлияли и другие факторы, такие как рост цен на энергоносители и опасения по поводу снижения производства в Китае, который стремится сократить выбросы углекислого газа. 12 октября цены на алюминий достигли 13-летнего максимума в $3100 за тонну.

Ранее по теме: Цена алюминия превысила $3100 за тонну впервые с июля 2008 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных