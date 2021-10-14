«Русал» спрогнозировал рост дефицита алюминия на глобальном рынке в 2022 году
По словам менеджера, в текущем году дефицит превысит 1,5 млн т и в следующем году продолжит расти на фоне ожидаемой активизации глобального спроса. В 2020 г. на рынке алюминия был зафиксирован профицит в 1,4 млн т в связи с пандемией COVID-19.
Андрюшин добавил, что весь дефицит придется на Китай, где на фоне восстановления экономики от пандемии за первое полугодие импорт первичного алюминия вырос до 1,46 млн т (+79,2% в годовом выражении). В «Русале» ожидают, что объем импорта первичного алюминия в Китай в 2022 г. превысит показатель текущего года. Российский алюминиевый гигант по итогам 2021 г. планирует поставить в Китай от 300 000 до 400 000 т алюминия и нарастить поставки в следующем году.
Цены на алюминий начали резко рости с начала сентября, когда мировой рынок оказался на пороге дефицита боксита из-за госпереворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировых запасов бокситов. На подорожание повлияли и другие факторы, такие как рост цен на энергоносители и опасения по поводу снижения производства в Китае, который стремится сократить выбросы углекислого газа. 12 октября цены на алюминий достигли 13-летнего максимума в $3100 за тонну.