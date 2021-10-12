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Цена алюминия превысила $3100 за тонну впервые с июля 2008 года

Ведомости

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) превысила отметку в $3100 за тонну, следует из данных площадки.

В ходе торгов во вторник стоимость фьючерса выросла на пике до $3112,5 за тонну, на 18:30 мск незначительно скорректировалась до $3090. Это рекорд с июля 2008 г.

Накануне стоимость фьючерса на алюминий пробила отметку в $3100. Стоимость металла растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после госпереворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи.

Рост стоимости алюминия эксперты также связывают с дефицитом энергетического угля в Китае из-за ужесточения регулирования выбросов углерода и высокого спроса со стороны промышленности, а также общим повышением цен на энергоносители (выделение алюминия из бокситов — очень энергоемкий процесс, требующий большого количества электричества).

Ранее по теме: Стоимость алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных