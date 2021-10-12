Цена алюминия превысила $3100 за тонну впервые с июля 2008 года
Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) превысила отметку в $3100 за тонну, следует из данных площадки.
В ходе торгов во вторник стоимость фьючерса выросла на пике до $3112,5 за тонну, на 18:30 мск незначительно скорректировалась до $3090. Это рекорд с июля 2008 г.
Накануне стоимость фьючерса на алюминий пробила отметку в $3100. Стоимость металла растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после госпереворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи.
Рост стоимости алюминия эксперты также связывают с дефицитом энергетического угля в Китае из-за ужесточения регулирования выбросов углерода и высокого спроса со стороны промышленности, а также общим повышением цен на энергоносители (выделение алюминия из бокситов — очень энергоемкий процесс, требующий большого количества электричества).