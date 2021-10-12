Цена алюминия превысила $3100 за тонну впервые с июля 2008 года

Накануне стоимость фьючерса на алюминий пробила отметку в $3100. Стоимость металла растет с апреля 2020 г., но резкий скачок произошел в сентябре текущего года после госпереворота в Гвинее, которая занимает первое место в мире по запасам бокситов с 20% мировой добычи.