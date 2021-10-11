Стоимость алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

По данным Bloomberg, стоимость алюминия выросла до уровня 2008 г., так как углубляющийся энергетический кризис ведет к сокращению поставок этого металла, который используется во всем — «от пивных банок до iPhone». Как уточняет агентство, для производства тонны алюминия нужно около 14 МВтч электроэнергии, достаточных для того, чтобы содержать средний британский дом в течение более трех лет. Таким образом, риск сокращения поставок связан с ростом цен на энергоносители в Европе и Азии.