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Стоимость алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Ведомости

Фьючерс на алюминий в ходе сегодняшних торгов превысил $3000 за тонну впервые с 28 июля 2008 г., следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). За день металл подорожал на 2,3%. К 16:02 мск цена фьючерса достигла $3035,5 за тонну. Это рекорд с 21 июля 2008 г. 

Ранее стоимости в $3000 за тонну алюминий достигал 13 сентября, а затем чуть подешевел. При этом его цена не опускалась ниже $2830 за тонну в последующие дни. 

Цена на алюминий на рынке начала расти с апреля 2020 г., но в начале сентября 2021 г. произошел резкий скачок на фоне госпереворота в Гвинее (Западная Африка), на которую приходится порядка 20% мировых поставок бокситов (алюминиевая руда). Как писал Reuters, дополнительным драйвером роста стоимости металла стали опасения снижения производства алюминия в Китае. 

По данным Bloomberg, стоимость алюминия выросла до уровня 2008 г., так как углубляющийся энергетический кризис ведет к сокращению поставок этого металла, который используется во всем — «от пивных банок до iPhone». Как уточняет агентство, для производства тонны алюминия нужно около 14 МВтч электроэнергии, достаточных для того, чтобы содержать средний британский дом в течение более трех лет. Таким образом, риск сокращения поставок связан с ростом цен на энергоносители в Европе и Азии.

Государственный совет Китая 8 октября объявил, что позволит повысить цены на электроэнергию для смягчения последствий энергетического кризиса. Ряд алюминиевых заводов в Китае законсервирован и производство в стране, вероятно, достигло пика, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, заявил главный исполнительный директор лондонского торгового дома Concord Resources Ltd Марк Хансен. По его словам, в условиях дефицита на рынке и необходимости стимулирования инвестиций в новое производство за пределами Китая цены могут достичь $3400 долларов за тонну в ближайшие 12 месяцев.

Ранее по теме: Цена алюминия начала падать с максимума за 13 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных