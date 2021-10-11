Стоимость алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года
Фьючерс на алюминий в ходе сегодняшних торгов превысил $3000 за тонну впервые с 28 июля 2008 г., следует из данных Лондонской биржи металлов (LME). За день металл подорожал на 2,3%. К 16:02 мск цена фьючерса достигла $3035,5 за тонну. Это рекорд с 21 июля 2008 г.
Ранее стоимости в $3000 за тонну алюминий достигал 13 сентября, а затем чуть подешевел. При этом его цена не опускалась ниже $2830 за тонну в последующие дни.
Цена на алюминий на рынке начала расти с апреля 2020 г., но в начале сентября 2021 г. произошел резкий скачок на фоне госпереворота в Гвинее (Западная Африка), на которую приходится порядка 20% мировых поставок бокситов (алюминиевая руда). Как писал Reuters, дополнительным драйвером роста стоимости металла стали опасения снижения производства алюминия в Китае.
По данным Bloomberg, стоимость алюминия выросла до уровня 2008 г., так как углубляющийся энергетический кризис ведет к сокращению поставок этого металла, который используется во всем — «от пивных банок до iPhone». Как уточняет агентство, для производства тонны алюминия нужно около 14 МВтч электроэнергии, достаточных для того, чтобы содержать средний британский дом в течение более трех лет. Таким образом, риск сокращения поставок связан с ростом цен на энергоносители в Европе и Азии.
Государственный совет Китая 8 октября объявил, что позволит повысить цены на электроэнергию для смягчения последствий энергетического кризиса. Ряд алюминиевых заводов в Китае законсервирован и производство в стране, вероятно, достигло пика, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, заявил главный исполнительный директор лондонского торгового дома Concord Resources Ltd Марк Хансен. По его словам, в условиях дефицита на рынке и необходимости стимулирования инвестиций в новое производство за пределами Китая цены могут достичь $3400 долларов за тонну в ближайшие 12 месяцев.