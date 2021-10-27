Мишустин выделил на оплату больничных более 47 млрд рублей

Как пояснил Мишустин на заседании правительства 22 октября, решение о выделении дополнительного финансирования было принято в целях «не допустить задержку выплат». Так как из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.