Мишустин выделил на оплату больничных более 47 млрд рублей
Правительство направит более 47,1 млрд руб. Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале этого года. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как пояснил Мишустин на заседании правительства 22 октября, решение о выделении дополнительного финансирования было принято в целях «не допустить задержку выплат». Так как из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.
В 2021 г. был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.