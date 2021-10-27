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Мишустин выделил на оплату больничных более 47 млрд рублей

Ведомости

Правительство направит более 47,1 млрд руб. Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале этого года. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пояснил Мишустин на заседании правительства 22 октября, решение о выделении дополнительного финансирования было принято в целях «не допустить задержку выплат». Так как из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. «Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства.

В 2021 г. был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных