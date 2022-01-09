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Экономика

В Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%

Ведомости

Размер ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при доходах свыше 10 млн руб. в год необходимо повысить до 25%, а для сверхприбыли — до 40-50%. С таким предложением выступил депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Он также призвал снизить подоходный налог до 5% или до нуля для тех, кто зарабатывает на уровне МРОТ и меньше. В 2022 г. минимальный размер оплаты труда в России составляет 13 890 руб. в месяц.

«Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — сказал коммунист в беседе с Ura.ru. Он добавил, что предложенная мера не приведет к оттоку капитала, поскольку «во всех развитых странах налогообложение еще выше».

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — отметил депутат.

С 1 января 2021 г. в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных россиян ставка осталась на прежнем уровне 13%. До этого на протяжении 20 лет в стране действовала единая 13-процентная ставка НДФЛ. Аналогичный налог введен и на доходы от вкладов или инвестиций на сумму больше 1 млн руб.

Министр финансов Антон Силуанов в конце декабря заявлял, что правительство в ближайшие три года не планирует повышать ставки НДФЛ, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных