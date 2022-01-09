В Госдуме предложили повысить налог на сверхприбыль до 50%

«Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — отметил депутат.