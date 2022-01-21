Минфин назвал срок пересмотра налогового соглашения со Швейцарией

Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала, для пополнения бюджета. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15 до 5% или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. В целом Минфин ожидает получить от пересмотра соглашений с «транзитными странами» порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.