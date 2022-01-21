Минфин назвал срок пересмотра налогового соглашения со Швейцарией
Россия и Швейцария могут прийти к окончательному решению о пересмотре налогового соглашения, направленного на избежание двойного налогообложения, в конце февраля этого года, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.
«Вырабатываем с ними взаимоприемлемую конструкцию. Я думаю, что окончательное решение должно быть к концу февраля», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Сазанов охарактеризовал ведущиеся переговоры как «дружеские» и «хорошие». Замминистра выразил мнение, что денонсации соглашения не будет.
В сентябре 2021 г. Минфин сообщил, что направил Швейцарии письмо с предложением изменить соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В Берне в ответ на это заявили о возможности начать переговоры в октябре. 19 ноября министры финансов России и Швейцарии Антон Силуанов и Ули Маурер встретились, чтобы обсудить данный вопрос.
В мае прошлого года Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами после отказа этой страны повысить ставки налога на дивиденды и проценты. До этого Минфин договорился о повышении налогов с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Общие для всех стран условия: рост базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.
Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала, для пополнения бюджета. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15 до 5% или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. В целом Минфин ожидает получить от пересмотра соглашений с «транзитными странами» порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.