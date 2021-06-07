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Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

Ведомости

Министерство иностранных дел России уведомило Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и предотвращении уклонения от налогообложения, сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 07.06.2021 официально уведомило Нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996», — говорится в заявлении ведомства.

Соглашение утрачивает силу с 1 января следующего года.

Закон о денонсации соглашения президент России Владимир Путин подписал 26 мая. Такое решение было принято в Москве после того, как Нидерланды не согласилось с предложенными условиями по пересмотру условий соглашения, которые были аналогичны тем, что уже согласовали власти Кипра, Люксембурга и Мальты.  

Пересмотр соглашений был инициирован по поручению Путина. В прошлом году он указал на несправедливость применения более низких ставок налогов на доходы, которые выводятся за рубеж, чем те, что действуют для граждан России внутри страны. В марте 2020 г. президент поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. 

Соглашение между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действовало в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. В августе 2020 г. Минфин России предложил Нидерландам повысить ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Ранее по теме: Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных