Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
Министерство иностранных дел России уведомило Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и предотвращении уклонения от налогообложения, сообщила пресс-служба Министерства финансов России.
«Министерство иностранных дел Российской Федерации нотой от 07.06.2021 официально уведомило Нидерландскую сторону о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996», — говорится в заявлении ведомства.
Соглашение утрачивает силу с 1 января следующего года.
Закон о денонсации соглашения президент России Владимир Путин подписал 26 мая. Такое решение было принято в Москве после того, как Нидерланды не согласилось с предложенными условиями по пересмотру условий соглашения, которые были аналогичны тем, что уже согласовали власти Кипра, Люксембурга и Мальты.
Пересмотр соглашений был инициирован по поручению Путина. В прошлом году он указал на несправедливость применения более низких ставок налогов на доходы, которые выводятся за рубеж, чем те, что действуют для граждан России внутри страны. В марте 2020 г. президент поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств.
Соглашение между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действовало в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов. В августе 2020 г. Минфин России предложил Нидерландам повысить ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.