Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с НидерландамиВероятность продолжения переговоров между странами стремится к нулю
Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и предотвращении уклонения от налогообложения. «Решение о денонсации соглашения принято в связи с тем, что Королевство Нидерландов не согласилось с предложенными российской стороной условиями, аналогичными тем, что были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Республикой Мальта», – говорится в справке государственно-правового управления на странице сайта президента России.
Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Голландией действовало с 1998 г. По нему компании могли снизить ставку по налогу на дивиденды до 0% в рамках локального освобождения, для применения которого обязательно нужен СИДН. После того как соглашение будет расторгнуто, дивиденды будут облагаться налогом в обеих странах.