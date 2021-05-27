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Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Вероятность продолжения переговоров между странами стремится к нулю
Любовь Маврина
У России и Нидерландов всего месяц до расторжения налогового соглашения /Mladen ANTONOV / AFP

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и предотвращении уклонения от налогообложения. «Решение о денонсации соглашения принято в связи с тем, что Королевство Нидерландов не согласилось с предложенными российской стороной условиями, аналогичными тем, что были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Республикой Мальта», – говорится в справке государственно-правового управления на странице сайта президента России.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Голландией действовало с 1998 г. По нему компании могли снизить ставку по налогу на дивиденды до 0% в рамках локального освобождения, для применения которого обязательно нужен СИДН. После того как соглашение будет расторгнуто, дивиденды будут облагаться налогом в обеих странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных