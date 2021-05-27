Путин подписал закон об отмене налогового соглашения с Нидерландами

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Голландией действовало с 1998 г. По нему компании могли снизить ставку по налогу на дивиденды до 0% в рамках локального освобождения, для применения которого обязательно нужен СИДН. После того как соглашение будет расторгнуто, дивиденды будут облагаться налогом в обеих странах.