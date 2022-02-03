ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с 2011 года
Мировые цены на продовольствие в январе 2022 г. достигли рекордного уровня с апреля 2011 г., главным образом из-за подорожания растительного масла и молочных продуктов. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Индекс продовольственных цен ФАО в январе составил 135,7 пункта — на 1,1% больше, чем месяцев ранее. Этот индекс позволяет отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары.
Сильнее всего за прошлый месяц выросли цены на растительные масла: среднее значение этого индекса увеличилось на 4,2% до 185,9 пункта и достигло исторического максимума. Такой рост в ФАО объясняют ростом котировок пальмового масла в связи с низкими объемами производства в ключевых странах-производителях и возможным сокращением экспортного предложения в Индонезии.
Свой вклад внесло восстановление цен на соевое масло из-за активных импортных закупок, в частности со стороны Индии, а также цен на рапсовое и подсолнечное масла в результате дальнейшего сокращения предложения и повышения мирового импортного спроса. Росту мировых котировок растительных масел также способствовал рост цен на сырую нефть, говорится в сообщении.
Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 2,4% в месячном выражении и на 18,7% — в годовом. Этот показатель растет уже пятый месяц подряд, причем значительнее всего выросли цены на сухое обезжиренное молоко и сливочное масло.
В прошлом месяце также незначительно выросли индексы цен на зерновые и на мясо. Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе. По сравнению с декабрем он уменьшился на 3,1% на фоне благоприятных прогнозов производства в ключевых странах-экспортерах — Индии и Таиланде — а также увеличения количества осадков и снижения цен на этанол в Бразилии.
В ноябре прошлого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщала, что более 45 млн человек находятся на грани голода в 43 странах мира. Их число выросло на 3 млн по сравнению с 2020 г. К росту кризисных ситуаций, по оценке экспертов программы, приводят в том числе рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. При этом стоимость решения проблемы голода также растет: если в начале 2021 г. в ВПП на предотвращение голода в глобальных масштаба отводили $6,6 млрд, то в ноябре эта цифра $7 млрд.