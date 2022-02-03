ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с 2011 года

В ноябре прошлого года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщала, что более 45 млн человек находятся на грани голода в 43 странах мира. Их число выросло на 3 млн по сравнению с 2020 г. К росту кризисных ситуаций, по оценке экспертов программы, приводят в том числе рост цен на топливо, продукты питания и удобрения. При этом стоимость решения проблемы голода также растет: если в начале 2021 г. в ВПП на предотвращение голода в глобальных масштаба отводили $6,6 млрд, то в ноябре эта цифра $7 млрд.