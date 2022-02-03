Опрос ФОМ показал долю не отслеживающих курс рубля россиян
Наибольшая часть россиян — 63% — не следит за курсом рубля, следует из результатов опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 21 по 23 января среди 1500 граждан из 53 регионов страны.
Мониторят колебания национальной валюты 36% респондентов. Так, 15% опрошенных признались, что порой нервничают, наблюдая за динамикой рубля, а 20% не волнуются по этому поводу. При этом доля тех, кто считает, что курс отечественной валюты сильно влияет на жизнь людей, составляет 38%. Еще 22% россиян оценивают подобное воздействие как слабое, а 28% убеждены, что это не сказывается на населении.
Большая часть респондентов — 43% — также выразили мнение, что курс рубля в большей степени зависит от действий российских властей, а 35% граждан считают, что от обстоятельств, на которые правительство повлиять не способно. В целом 27% опрошенных полагают, что в будущем рубль будет падать по отношению к другим валютам, а 18% ожидают обратной динамики. Каждый четвертый респондент думает, что курс не изменится.
24 января на фоне заявлений западных политиков о том, что Россия в скором времени может вторгнуться на Украину и вынудит США и европейские страны ввести против себя жесткие санкции, курс рубля стал падать. В итоге 26 января доллар подорожал до рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб., а евро — до максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро.
В связи с этим Центробанк приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением, что даже мысль о войне с Украиной для страны неприемлема. Об отсутствии признаков готовящегося вторжения сообщили также в самой республике.
После этого рубль укрепился. Так, на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 76,13 руб., евро — 86,15 руб., следует из данных Московской биржи.