Опрос ФОМ показал долю не отслеживающих курс рубля россиян

24 января на фоне заявлений западных политиков о том, что Россия в скором времени может вторгнуться на Украину и вынудит США и европейские страны ввести против себя жесткие санкции, курс рубля стал падать. В итоге 26 января доллар подорожал до рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб., а евро — до максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро.