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Российский рубль стал самой недооцененной валютой в «индексе бигмака»

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Российский рубль стал самой недооцененной валютой в мире, согласно опубликованному журналом The Economist «индексу бигмака».

Согласно обновленному рейтингу, курс рубля к доллару США на январь 2022 г. занижен на 70%, поскольку один бигмак в России стоит 135 руб., или $1,77, тогда как в США — $5,81 (около 444 руб.). Чтобы уравнять стоимость, курс доллара должен составлять 23,24 руб., в то время как в январе он превышал 77 руб.

The Economist также рассчитывает «индекс бигмака» с учетом ВВП страны на душу населения (в странах, где этот показатель ниже, бургеры должны стоить меньше, чем в более богатых государствах). При расчете по такой методике курс рубля к американскому доллару занижен на 52,1%, что также делает российскую валюту самой неодоцененной в мире.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 г. и публикуется дважды в год. В его основе лежит теория паритета покупательной способности (ППС) валюты, согласно которой валюты разных стран нужно сравнивать по тому, сколько денег требуется отдать за один и тот же товар — в данном случае бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Ингредиенты бургера представляют продуктовую потребительскую корзину в миниатюре, при этом при анализе этого показателя допускается, что одинаковые товары стоят одинаково во всех странах.

Среди самых недооценных валют в январе 2022 г. также оказались турецкая лира (67,9%), индонезийская рупия (59,3%) малазийский ринггит (58,9%), румынский лей (58,5%) и украинская гривна (58,1%). Стоимость евро по отношению к доллару была занижена на 14,7%, британского фунта — на 17,1%. Две валюты оказались переоцененными — это швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%).

В январе и июле прошлого года российский рубль занимал предпоследнюю позицию, в то время как на последнем месте был ливанский фунт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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