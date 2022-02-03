Российский рубль стал самой недооцененной валютой в «индексе бигмака»

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 г. и публикуется дважды в год. В его основе лежит теория паритета покупательной способности (ППС) валюты, согласно которой валюты разных стран нужно сравнивать по тому, сколько денег требуется отдать за один и тот же товар — в данном случае бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Ингредиенты бургера представляют продуктовую потребительскую корзину в миниатюре, при этом при анализе этого показателя допускается, что одинаковые товары стоят одинаково во всех странах.