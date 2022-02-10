В развитие территории у стадиона «Торпедо» в Москве инвестируют 15 млрд рублей
Объем инвестиций в комплексное развитие территории возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо» в районе Симоновской набережной в Москве составит 15 млрд руб., сообщил акционер группы «Регион» и инвестор концерна «Россиум» Сергей Судариков во время осмотра стадиона мэром столицы Сергеем Собяниным.
«В этом районе также будут реализованы несколько социальных и инфраструктурных проектов. Общий объем инвестиций в развитие территории составит около 15 млрд руб. Уже сейчас инвестировано около 3 млрд руб.», — сказал Судариков.
«Торпедо», построенный в рамках реконструкции одноименного стадиона, открылся на Восточной улице Москвы в конце прошлого года. Площадь комплекса, предназначенного как для профессиональных спортсменов, так и для любителей, составляет 7250 кв. м.
В трехэтажном здании расположены универсальный игровой зал, зал для бокса и борьбы, тренажерный зал, сауны с массажными кабинетами, медицинский блок, раздевалки и кафе. Одновременно в «Торпедо» смогут тренироваться более 700 спортсменов.
Строительством комплекса занималась девелоперская группа компаний «Инград», являющаяся титульным спонсором футбольного клуба «Торпедо Москва» с 2017 г. Новое здание возвели на частные инвестиции, уточнили в пресс-службе мэра Москвы. Там также отметили, что после комплексной реконструкции стадион «превратится в современную футбольную арену» с центральной ареной на 15 000 мест. В дальнейшем в «Торпедо» планируют проводить соревнования российского и международного уровней.
Комплексная реконструкция стадиона началась в 2021 г. Сейчас на прилегающей к «Торпедо» территории строятся жилые комплексы с детскими садами, школами, больницами и гаражами, а также реконструируется Симоновская набережная. Собянин отметил, что реализация проекта позволит создать дополнительно 14 300 рабочих мест и улучшить условия проживания 8300 человек.