В развитие территории у стадиона «Торпедо» в Москве инвестируют 15 млрд рублей

Строительством комплекса занималась девелоперская группа компаний «Инград», являющаяся титульным спонсором футбольного клуба «Торпедо Москва» с 2017 г. Новое здание возвели на частные инвестиции, уточнили в пресс-службе мэра Москвы. Там также отметили, что после комплексной реконструкции стадион «превратится в современную футбольную арену» с центральной ареной на 15 000 мест. В дальнейшем в «Торпедо» планируют проводить соревнования российского и международного уровней.