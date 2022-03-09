ЕС вводит санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменов

ЕС вводит санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменовВ их числе – Дмитрий Пумпянский, Игорь Мельниченко, Андрей Гурьев, Дмитрий Мазепин, Дмитрий Конов
Европейский союз (ЕС) вводит санкции в отношении 146 членов Совета Федерации России, которые ратифицировали федеральные законы о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте Европейской комиссии.
Также ограничительные меры распространят на 14 «олигархов и бизнесменов» из «ключевых» секторов российской экономики, которые, по мнению Брюсселя, обеспечивают поступление «существенного» объема доходов в бюджет страны. Речь идет о металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Санкции наложат и на членов семей этих лиц. В их числе:
- Дмитрий Пумпянский (председатель совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания», президент, член совета директоров «Группы Синара»);
ЕС вводит ограничения на экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения в финансировании. Принятые Брюсселем поправки вводят положение о необходимости обмена информацией при экспорте в Россию оборудования для обеспечения безопасности в море.
Ранее ЕС запретил своим банкам принимать в депозиты от российских резидентов более 100 000 евро на одну кредитную организацию. Теперь данную меру распространят также на банки Швейцарии и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
Также ЕС вводит санкции в отношении Белоруссии. Три банка этой страны отключат от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT — Белагропромбанк, банк «Дабрабыт» и «Банк развития Республики Беларусь». Это касается и дочерних компаний этих кредитных организаций.
ЕС запрещает операции с Центральным банком Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами, а также с предоставлением государственного финансирования для торговли и инвестиций в республике. Листинг белорусских госпредприятий и операции с акциями таковых нельзя будет проводить в ЕС с 12 апреля.
Европейские банки не будут принимать в депозиты от белорусских резидентов более 100 000 евро. Запрещается ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС и продажа им ценных бумаг, деноминированных в евро. Поставку евро в Белоруссию тоже запретят.
ЕС вводит санкции против России с конца февраля — после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.
23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию.
Также ЕС ввел санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на финансирование и въезд в ЕС. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.