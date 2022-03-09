ЕС вводит санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменов

ЕС вводит санкции против России с конца февраля — после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.