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Экономика

ЕС вводит санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменов

В их числе – Дмитрий Пумпянский, Игорь Мельниченко, Андрей Гурьев, Дмитрий Мазепин, Дмитрий Конов
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Европейский союз (ЕС) вводит санкции в отношении 146 членов Совета Федерации России, которые ратифицировали федеральные законы о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте Европейской комиссии.

Также ограничительные меры распространят на 14 «олигархов и бизнесменов» из «ключевых» секторов российской экономики, которые, по мнению Брюсселя, обеспечивают поступление «существенного» объема доходов в бюджет страны. Речь идет о металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях. Санкции наложат и на членов семей этих лиц. В их числе:

  • Галина Пумпянская (председатель попечительского совета благотворительного фонда «Синара»);

  • Александр Пумпянский (председатель совета директоров «Группы Синара»);

  • Александр Винокуров (управляющий партнер и президент Maraton Group, член совета директоров «Магнита»);

  • Игорь Мельниченко (неисполнительный директор АО «СУЭК», член Совета директоров Группы «Еврохим»);

  • Дмитрий Мазепин (генеральный директор «Уралхима»);

  • Никита Мазепин (российский гонщик команды Haas F1 Team);

  • Михаил Осеевский (президент «Ростелекома»);

  • Михаил Полубояринов (генеральный директор «Аэрофлота»);

  • Сергей Куликов (председатель правления УК «Роснано»);

  • Вадим Мошкович (председатель совета директоров группы «Русагро»);

  • Владимир Кириенко (генеральный директор VK);

  • Андрей Гурьев (генеральный директор «Фосагро»);

  • Дмитрий Конов (председатель правления «Сибур холдинга»).

    • ЕС вводит ограничения на экспорт в Россию технологий морской навигации и радиосвязи. Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения в финансировании. Принятые Брюсселем поправки вводят положение о необходимости обмена информацией при экспорте в Россию оборудования для обеспечения безопасности в море.

    Ранее ЕС запретил своим банкам принимать в депозиты от российских резидентов более 100 000 евро на одну кредитную организацию. Теперь данную меру распространят также на банки Швейцарии и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

    Также ЕС вводит санкции в отношении Белоруссии. Три банка этой страны отключат от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT — Белагропромбанк, банк «Дабрабыт» и «Банк развития Республики Беларусь». Это касается и дочерних компаний этих кредитных организаций.

    ЕС запрещает операции с Центральным банком Белоруссии, связанные с управлением резервами или активами, а также с предоставлением государственного финансирования для торговли и инвестиций в республике. Листинг белорусских госпредприятий и операции с акциями таковых нельзя будет проводить в ЕС с 12 апреля.

    Европейские банки не будут принимать в депозиты от белорусских резидентов более 100 000 евро. Запрещается ведение счетов белорусских клиентов центральными депозитариями ценных бумаг ЕС и продажа им ценных бумаг, деноминированных в евро. Поставку евро в Белоруссию тоже запретят.

    ЕС вводит санкции против России с конца февраля — после того, как президент страны Владимир Путин 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

    23 февраля Брюссель наложил ограничительные меры на 351 депутата Госдумы, выступившего за признание ДНР и ЛНР. Меру распространили на 27 организаций, включая банки, которые, как считают в ЕС, финансируют спецоперацию.

    Также ЕС ввел санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Аналогичные меры реализовали в отношении российских бизнесменов, политиков, топ-менеджеров госкомпаний, а также телеведущих российских государственных телеканалов. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на финансирование и въезд в ЕС. Вдобавок ЕС заморозил активы Центробанка, запретил операции с ним и другими правительственными учреждениями, а также запретил экспорт ряда товаров, в том числе высоких технологий.

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    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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