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Экономика

Боррель рассказал о новых санкциях ЕС против России

Ведомости

Европейский союз введет санкции против 27 физических и юридических лиц России и 351 депутата Госдумы, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Этот шаг реализован в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Мы единогласно решили принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал он.

Под санкции попали в том числе банки и другие организации, финансирующие операции в Донбассе, уточнил Боррель. Он не назвал конкретные компании, однако ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ограничения наложат на госкорпорацию ВЭБ.РФ, банк «Россия» и Промсвязьбанк. Reuters писал, что ЕС также введет запрет на торговлю российскими государственными облигациями.

Что касается депутатов Госдумы, то их внесли в черный список за голосование в пользу признания суверенитета ДНР и ЛНР. Боррель добавил, что президент России Владимир Путин под санкции не попал.

Также ЕС ограничит России доступ к своему финансовому рынку. Европейским компаниям запретят вести бизнес с ДНР и ЛНР.

Вдобавок Боррель приветствовал решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ранее сегодня об этом объявил канцлер страны Олаф Шольц.

Вчера Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом Путина попросили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня президент также подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными государствами. ЕС, США, Украины и другие страны осудили решения Москвы и призвали ее отменить их. Великобритания в ответ на действия ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов.

Ранее по теме: Bloomberg: ЕС введет санкции против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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