Боррель рассказал о новых санкциях ЕС против России
Европейский союз введет санкции против 27 физических и юридических лиц России и 351 депутата Госдумы, сообщил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Этот шаг реализован в связи с признанием Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Мы единогласно решили принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал он.
Под санкции попали в том числе банки и другие организации, финансирующие операции в Донбассе, уточнил Боррель. Он не назвал конкретные компании, однако ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ограничения наложат на госкорпорацию ВЭБ.РФ, банк «Россия» и Промсвязьбанк. Reuters писал, что ЕС также введет запрет на торговлю российскими государственными облигациями.
Что касается депутатов Госдумы, то их внесли в черный список за голосование в пользу признания суверенитета ДНР и ЛНР. Боррель добавил, что президент России Владимир Путин под санкции не попал.
Также ЕС ограничит России доступ к своему финансовому рынку. Европейским компаниям запретят вести бизнес с ДНР и ЛНР.
Вдобавок Боррель приветствовал решение Германии приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». Ранее сегодня об этом объявил канцлер страны Олаф Шольц.
Вчера Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом Путина попросили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня президент также подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными государствами. ЕС, США, Украины и другие страны осудили решения Москвы и призвали ее отменить их. Великобритания в ответ на действия ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов.