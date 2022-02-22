Боррель рассказал о новых санкциях ЕС против России

Вчера Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Об этом Путина попросили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Сегодня президент также подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с самопровозглашенными государствами. ЕС, США, Украины и другие страны осудили решения Москвы и призвали ее отменить их. Великобритания в ответ на действия ввела санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов.