Евросоюз решил ввести санкции против Путина и Лаврова
Страны Евросоюза договорились включить в санкционный список президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу МИД Австрии Александера Шалленберга. Санкции подразумевают заморозку активов на территории ЕС при их наличии.
«Однако запрета на въезд для них не будет, потому что мы хотим сохранить возможность переговоров, чтобы положить конец насилию на Украине», — заявил Шалленберг.
Информацию о включении Путина и Лаврова в санкционный список Евросоюза подтвердила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. «Мы вносим в (санкционные) списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списки многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (спецоперацию на Украине. — Ред), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова», — сказала она журналистам. Ограничительные меры против российского президента и главы МИДа также поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
О включении в санкционный список «самых высоких руководителей» России заявил и президент Франции Эммануэль Макрон. «Вчера Совет ЕС принял серию беспрецедентных санкций, затрагивающих Россию и Белоруссию. Санкции будут касаться в том числе российских деятелей, включая самых высоких руководителей Российской Федерации», — зачитал обращение президента председатель Нацсобрания Ришар Ферран (цитата по ТАСС).
«Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным», — сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.
24 февраля США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России после объявления о спецоперации РФ в Донбассе. Согласно сообщению минфина США, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Также всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали и частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Лидеры стран — членов ЕС уже договорились ввести новые санкции в отношении России после начала спецоперации в Донбассе. Ограничения затронут финансовый сектор, энергетику, транспорт, товары двойного назначения и визовую политику. Кроме того, президент США Джо Байден 24 февраля заявил об ограничениях высокотехнологичного экспорта в Россию из США и их союзников, отметив, что это ударит в том числе по модернизации российской армии и космической отрасли.