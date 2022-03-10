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Псаки пообещала ответ США в случае национализации в России

Ведомости

Власти США примут меры в случае национализации в России имущества иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Если бы они предприняли эти действия (национализировали имущество. – "Ведомости"), я уверена, что мы предприняли бы определенные шаги, но на данный момент ничего не произошло», — заявила Псаки.

Она назвала предложения национализировать имущество компаний потенциальным захватом активов частных компаний, которые решили уйти из России. Псаки подчеркнула, что власти США приветствовали такие решения компаний, однако не продвигали их из-за кулис.

7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.

В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компании, которые решили уйти с российского рынка и отвечают нескольким параметрам. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от него в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина и затем будет внесен в Госдуму. Собеседник издания, близкий к Думе, заявил, что это может быть сделано 10 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого США, ЕС, Канада, Великобритания, Япония и другие страны ввели санкции в отношении российского руководства, банков, компаний и бизнесменов. В связи с введением санкций многие иностранные компании объявили о временной приостановке деятельности в России или об уходе из страны.

Ранее по теме: Законопроект о возможности национализации иностранных компаний вносят в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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