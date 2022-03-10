Псаки пообещала ответ США в случае национализации в России
Власти США примут меры в случае национализации в России имущества иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Если бы они предприняли эти действия (национализировали имущество. – "Ведомости"), я уверена, что мы предприняли бы определенные шаги, но на данный момент ничего не произошло», — заявила Псаки.
Она назвала предложения национализировать имущество компаний потенциальным захватом активов частных компаний, которые решили уйти из России. Псаки подчеркнула, что власти США приветствовали такие решения компаний, однако не продвигали их из-за кулис.
7 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать имущество иностранных компаний, которые покидают российский рынок. 9 марта партия сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России, в котором предусмотрен «первый шаг к национализации» имущества таких компаний.
В законопроекте предлагается назначать временную администрацию в компании, которые решили уйти с российского рынка и отвечают нескольким параметрам. После принятия решения о внешнем управлении собственник бизнеса в течение пяти дней может отказаться от него в случае возобновления деятельности или продажи своей доли. В правительстве «Ведомостям» сообщили, что законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина и затем будет внесен в Госдуму. Собеседник издания, близкий к Думе, заявил, что это может быть сделано 10 марта.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого США, ЕС, Канада, Великобритания, Япония и другие страны ввели санкции в отношении российского руководства, банков, компаний и бизнесменов. В связи с введением санкций многие иностранные компании объявили о временной приостановке деятельности в России или об уходе из страны.