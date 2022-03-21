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Экономика

Решетников анонсировал введение моратория на банкротства в России

Ведомости

Правительство России на этой неделе может принять решение о введении в стране моратория на банкротства, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. 

«Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT-компаний до 2025 года и ряд других направлений», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Мораторий запретит кредиторам инициировать банкротства должников. Однако последние при желании смогут сами принять подобное решение, объявив о собственной несостоятельности. 

Весной 2020 г. правительство получило право вводить мораторий на банкротства в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса. В апреле того же года кабмин впервые воспользовался подобными полномочиями. Мера распространялась на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. 

Ранее правительство ввело мораторий на проверки бизнеса на фоне ситуации в экономике, сложившейся из-за санкций, введенных в отношении России США, Евросоюзом и рядом других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. Мера будет действовать до конца текущего года. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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