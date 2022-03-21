Решетников анонсировал введение моратория на банкротства в России

«Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT-компаний до 2025 года и ряд других направлений», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).