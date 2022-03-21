Решетников анонсировал введение моратория на банкротства в России
Правительство России на этой неделе может принять решение о введении в стране моратория на банкротства, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
«Что у нас в работе на этой неделе — мы ожидаем решения по мораторию на банкротство, поддержке технологических компаний — льготное кредитование, у нас по указу президента продление моратория на проверку IT-компаний до 2025 года и ряд других направлений», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Мораторий запретит кредиторам инициировать банкротства должников. Однако последние при желании смогут сами принять подобное решение, объявив о собственной несостоятельности.
Весной 2020 г. правительство получило право вводить мораторий на банкротства в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса. В апреле того же года кабмин впервые воспользовался подобными полномочиями. Мера распространялась на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.
Ранее правительство ввело мораторий на проверки бизнеса на фоне ситуации в экономике, сложившейся из-за санкций, введенных в отношении России США, Евросоюзом и рядом других государств за военную операцию в Донбассе и на Украине. Мера будет действовать до конца текущего года.