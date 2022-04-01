Медведев предложил расширить список запрещенных к импорту продуктов

Россия ввела продуктовое эмбарго после того, как ЕС ввел санкции в связи с присоединением Крыма. Власти России запретили импорт некоторых фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств. Страны Запада также наложили ряд ограничений на экспорт и импорт в и из России в ответ на военную операцию на Украине.