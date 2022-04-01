Медведев предложил расширить список запрещенных к импорту продуктов
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил прекратить поставки российской сельхозпродукции недружественным странам и расширить список продуктов, импорт которых в Россию запрещен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 г., но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — заявил Медведев.
По его словам, Россия может поставлять продовольствие и сельхозпродукцию только дружественным странам за рубли или их национальную валюту в согласованных пропорциях. Медведев отметил, что в России достаточно разнообразных отечественных продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей. Приоритет в поставках продовольствия отдается внутреннему рынку, а государство контролирует цены на продукты, добавил он.
Россия ввела продуктовое эмбарго после того, как ЕС ввел санкции в связи с присоединением Крыма. Власти России запретили импорт некоторых фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств. Страны Запада также наложили ряд ограничений на экспорт и импорт в и из России в ответ на военную операцию на Украине.