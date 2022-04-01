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Экономика

Медведев предложил расширить список запрещенных к импорту продуктов

Ведомости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил прекратить поставки российской сельхозпродукции недружественным странам и расширить список продуктов, импорт которых в Россию запрещен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

«Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 г., но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)», — заявил Медведев.

По его словам, Россия может поставлять продовольствие и сельхозпродукцию только дружественным странам за рубли или их национальную валюту в согласованных пропорциях. Медведев отметил, что в России достаточно разнообразных отечественных продуктов для полного обеспечения внутренних потребностей. Приоритет в поставках продовольствия отдается внутреннему рынку, а государство контролирует цены на продукты, добавил он. 

Россия ввела продуктовое эмбарго после того, как ЕС ввел санкции в связи с присоединением Крыма. Власти России запретили импорт некоторых фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств. Страны Запада также наложили ряд ограничений на экспорт и импорт в и из России в ответ на военную операцию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных