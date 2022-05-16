Импорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на энергоресурсы

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.