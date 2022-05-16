Импорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на энергоресурсы
Импорт Германии из России в марте вырос на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 4,4 млрд евро. Это произошло из-за роста цен на сырье, главным образом энергоресурсы и металлы, несмотря на сокращение объемов поставок нефти на 27,8%, сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).
«Наиболее важными товарами, импортируемыми из России, были сырая нефть и природный газ, стоимость которых увеличилась на 56,5% до 2,4 млрд евро. Другими важными импортируемыми товарами были металлы (стоимость импорта: +117,3% до 0,8 млрд евро, объем импорта: -19,2%), а также кокс и нефтепродукты (стоимость импорта: +203,5% до 0,5 млрд евро, объем импорта: +26,0%)», — говорится в сообщении немецкого статистического ведомства.
В то же время в Россию было экспортировано товаров на сумму 1,0 млрд евро, что на 58,7% меньше, чем в марте 2021 г. В итоге положительное сальдо импорта во внешней торговле с Россией выросло до рекордных 3,4 млрд евро в марте 2022 г. Месяцем ранее профицит импорта составил 1,4 млрд евро.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.