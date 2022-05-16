Газета
Экономика

Импорт Германии из России вырос на 77,7% из-за роста цен на энергоресурсы

Ведомости

Импорт Германии из России в марте вырос на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 4,4 млрд евро. Это произошло из-за роста цен на сырье, главным образом энергоресурсы и металлы, несмотря на сокращение объемов поставок нефти на 27,8%, сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

«Наиболее важными товарами, импортируемыми из России, были сырая нефть и природный газ, стоимость которых увеличилась на 56,5% до 2,4 млрд евро. Другими важными импортируемыми товарами были металлы (стоимость импорта: +117,3% до 0,8 млрд евро, объем импорта: -19,2%), а также кокс и нефтепродукты (стоимость импорта: +203,5% до 0,5 млрд евро, объем импорта: +26,0%)», — говорится в сообщении немецкого статистического ведомства.

В то же время в Россию было экспортировано товаров на сумму 1,0 млрд евро, что на 58,7% меньше, чем в марте 2021 г. В итоге положительное сальдо импорта во внешней торговле с Россией выросло до рекордных 3,4 млрд евро в марте 2022 г. Месяцем ранее профицит импорта составил 1,4 млрд евро.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена до конца 2022 г. прекратить импорт нефти из России, даже если странам Евросоюза не удастся договориться об эмбарго в рамках шестого пакета санкций. По данным министерства экономики Германии, доля России в потреблении нефти в стране уже снизилась до 12% с примерно 35% на конец февраля — время начала спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о планах Германии отказаться от российской нефти до конца 2022 года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных