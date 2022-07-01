Росстат подтвердил оценку роста ВВП в России в первом квартале в 3,5%
Согласно первой оценке Росстата, выполненной методами использования доходов и формирования по источникам доходов, физический объем ВВП за I квартал 2022 г. увеличился на 3,5% относительного I квартала 2021 г., говорится в сообщении на сайте статистического ведомства. Динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом.
«Росстат представляет первую оценку ВВП за I квартал 2022 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Объем ВВП в I квартале 2022 года составил 34629,2 млрд рублей. Физический объем ВВП увеличился на 3,5% относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 23,4%», — говорится в сообщении.
Данные сформированы на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и Федеральной таможенной службы, отмечает Росстат.
«Увеличение конечного потребления связано с заметным ростом потребительских расходов домашних хозяйств (104,5%) после отмены, начиная со II квартала 2021 года, ограничительных мер, связанных с COVID-19, а также с повышением потребительского спроса в марте текущего года в ожидании последствий внешнего санкционного давления», — говорится в комментарии Росстата.
Также ведомство отмечает, что в структуре ВВП в I квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2021 г. повысилась доля чистого экспорта — с 7,1 до 18,7%. Это произошло за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта. Доля расходов на конечное потребление сократилась с 76,1 до 66,5%, валового накопления – с 16,8 до 14,8%, следует из данных Росстата.
Заметные изменения произошли в структуре ВВП по источникам доходов: на фоне опережающего роста валовой прибыли ее доля в ВВП увеличилась с 41,2 до 47,2%, говорится в сообщении. При этом доля оплаты труда понизилась c 46,9 до 41,7%, доля чистых налогов на производство и импорт сократилась с 11,9 до 11,1%.