Росстат подтвердил оценку роста ВВП в России в первом квартале в 3,5%

Также ведомство отмечает, что в структуре ВВП в I квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2021 г. повысилась доля чистого экспорта — с 7,1 до 18,7%. Это произошло за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта. Доля расходов на конечное потребление сократилась с 76,1 до 66,5%, валового накопления – с 16,8 до 14,8%, следует из данных Росстата.