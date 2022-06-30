Эксперты ожидают околонулевой динамики ВВП за первое полугодие

Российская экономика, по оценке Минэкономразвития, сократилась в мае на 4,3% в годовом выражении после спада на 2,8% в апреле. За январь – май ВВП вырос на 0,5%. Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса, говорится в обзоре министерства «О текущей ситуации».