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Эксперты ожидают околонулевой динамики ВВП за первое полугодие

Минэк отчитался о сокращении ВВП в мае на 4,3%
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Российская экономика, по оценке Минэкономразвития, сократилась в мае на 4,3% в годовом выражении после спада на 2,8% в апреле. За январь – май ВВП вырос на 0,5%. Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса, говорится в обзоре министерства «О текущей ситуации».

Из базовых отраслей экономики ускорилось падение оптовой торговли (-15,5% в мае после -11,9% месяцем ранее). В строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, но сохранились в положительной области: рост на 3,6 и 7,9% соответственно. Грузооборот транспорта сократился на 1,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных