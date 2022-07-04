В Германии впервые с 1991 года зафиксировали дефицит торгового баланса
В Германии впервые с 1991 г. в мае текущего года зафиксировали месячный дефицит торгового баланса по экспорту в 1 млрд евро. В целом экспорт немецких товаров упал на 0,5% к апрелю, а импорт вырос на 2,7%, сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).
«В мае 2022 года из Германии было экспортировано товаров с учетом календарных и сезонных колебаний на общую сумму 125,8 млрд евро, а в Германию было импортировано товаров на сумму 126,7 млрд евро. Баланс внешней торговли закрылся в мае 2022 г. с отрицательным сальдо в размере 1,0 млрд евро», — отмечается в релизе статистического ведомства.
Destatis также сообщает, что по сравнению с маем 2021 г. экспорт из Германии увеличился на 11,7%, в то время как импорт — на 27,8%. Зафиксирован рост почти на треть экспорта немецких товаров в Россию по сравнению с апрелем после падения почти на две трети в марте. «Экспорт в Россию вырос на 29,4% в мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года до 1,0 млрд евро после падения почти на 60% в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. и на 9,9% в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г.», — говорится в релизе.
В мае 2022 г. в Россию из Германии, по данным ведомства, было экспортировано товаров номинальной стоимостью 1,1 млрд евро. Это поставило российский рынок на 25-е место среди наиболее важных направлений немецкого экспорта в мае 2022 г. Для сравнения, в мае 2021 г. Россия еще оставалась 14-м торговым партнером Германии, таким образом, за месяц опустилась на девять позиций.
В мае статистическое ведомство Германии сообщало, что импорт в страну из России в марте вырос на 77,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составил 4,4 млрд евро. Это, как пояснили в Destatis, произошло из-за роста цен на сырье, главным образом энергоресурсы и металлы, несмотря на сокращение объемов поставок нефти на 27,8%, Наиболее важными товарами, импортируемыми из России, были сырая нефть и природный газ, стоимость которых увеличилась на 56,5% до 2,4 млрд евро.