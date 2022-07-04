В Германии впервые с 1991 года зафиксировали дефицит торгового баланса

Destatis также сообщает, что по сравнению с маем 2021 г. экспорт из Германии увеличился на 11,7%, в то время как импорт — на 27,8%. Зафиксирован рост почти на треть экспорта немецких товаров в Россию по сравнению с апрелем после падения почти на две трети в марте. «Экспорт в Россию вырос на 29,4% в мае 2022 года по сравнению с апрелем 2022 года до 1,0 млрд евро после падения почти на 60% в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. и на 9,9% в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г.», — говорится в релизе.