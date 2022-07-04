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Экономика

В «Газпроме» предложили исключить конкуренцию между трубопроводным газом и СПГ

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Между экспортом трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России есть валютная конкуренция из-за продажи первого вида газа в недружественные страны за рубли, поэтому нужно ввести механизм для исключения такой конкуренции. Об этом заявил замглавы департамента — начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус в рамках круглого стола комитета Госдумы по энергетике. 

По его мнению, сейчас разработка и внедрение такого механизма приобретает все более важное значение. «Одним из возможных методов регулирования может являться таможенное регулирование, то есть в части создания неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении. Потому что, действительно, с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной, в отличие от СПГ», — пояснил Полоус (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что технологические санкции западных стран крайне чувствительны для развития отрасли СПГ в России, поэтому целесообразно оценить возможности реализации ранее заявленных ориентиров по СПГ-проектам, чтобы минимизировать риски для оказываемой им господдержки. Также Полоус предложил установить единые требования ко всем экспортерам СПГ, чтобы не изменять законодательство фрагментарно.

С 1 апреля «Газпром» ввел новый механизм оплаты газа для недружественных стран. Импортеры российского газа должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и переводить туда оплату поставок в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». После введения такого механизма «Газпром» прекратил поставки газа нескольким компаниям, в том числе из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов и Германии, — они отказались оплачивать поставки в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных