В «Газпроме» предложили исключить конкуренцию между трубопроводным газом и СПГ

По его мнению, сейчас разработка и внедрение такого механизма приобретает все более важное значение. «Одним из возможных методов регулирования может являться таможенное регулирование, то есть в части создания неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении. Потому что, действительно, с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной, в отличие от СПГ», — пояснил Полоус (цитата по «РИА Новости»).