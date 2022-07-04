США могут смягчить ограничения на импорт из Китая для сдерживания инфляции

При этом представитель США Кэтрин Тай и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждены, что пошлины помогают добиваться уступок от Пекина в различных вопросах, а также они являются ценным инструментом давления. Тай и Салливан считают, что послабление пошлин на потребительские товары должно идти совместно с другими мерами, например, повышением пошлин на стратегические товары, включая промышленное и транспортное оборудование. Таким образом США смогут оставить рычаг давления на Китай.