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Экономика

США могут смягчить ограничения на импорт из Китая для сдерживания инфляции

Ведомости

Президент США Джо Байден планирует смягчить ограничения на импорт товаров из Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Такая мера должна помочь сдержать инфляцию, уточняет газета.

Согласно источникам издания, Белый дом объявит о смягчении уже на этой неделе. В первую очередь ослабление ограничений затронет потребительские товары, в том числе одежду и различные принадлежности для школьников. Также Белый дом хочет ввести спецпрограмму для импортеров: они смогут самостоятельно просить освободить их от пошлин.

Издание уточняет, что Байден долго откладывал объявление смягчения пошлин для китайских товаров, так как в Белом доме к данной мере неоднозначное отношение, как и среди законодателей и представителей бизнеса.

Несмотря на это, министр финансов США Джанет Йеллен убеждена, что пошлины лишь мешают развитию экономики США. Также Йеллен отмечает, что некоторые пошлины не носят стратегического характера, а также не решают вопрос о несправедливых торговых практиках КНР.

При этом представитель США Кэтрин Тай и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждены, что пошлины помогают добиваться уступок от Пекина в различных вопросах, а также они являются ценным инструментом давления. Тай и Салливан считают, что послабление пошлин на потребительские товары должно идти совместно с другими мерами, например, повышением пошлин на стратегические товары, включая промышленное и транспортное оборудование. Таким образом США смогут оставить рычаг давления на Китай.

Ослабление пошлин может и не повлиять на динамку инфляции, которая заметно ускорилась в последнее время, считают аналитики Peterson Institute for International Economic. Они убеждены, что это ослабит темпы роста лишь на 0,26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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