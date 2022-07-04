Шольц заявил о непреодолимых в ближайшее время последствиях ситуации на Украине

«Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем. Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС). По его словам, Германия сможет справиться с кризисом, возникшим из-за ситуации вокруг Украины.