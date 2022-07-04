Шольц заявил о непреодолимых в ближайшее время последствиях ситуации на Украине
Последствия ситуации на Украине — это «исторический вызов», последствия которого будет невозможно преодолеть в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем. Иными словами, мы сталкиваемся с историческим вызовом», — подчеркнул Шольц (цитата по ТАСС). По его словам, Германия сможет справиться с кризисом, возникшим из-за ситуации вокруг Украины.
«Федеральное правительство уже представило два обширных пакета [помощи], чтобы заметно облегчить гражданам финансовое бремя», — заметил Шольц, подчеркнув, что на эти цели в текущем году власти выделили 30 млрд евро.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер ранее заявил, что граждане страны будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. По его словам, цена на бирже выросла примерно в шесть раз с лета прошлого года, однако с новыми ценами потребители столкнутся позднее.
По данным Евростата, инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд и составила 8,1% в годовом выражении. Основной вклад в ускорение цен внесло подорожание энергоносителей (на 39% в годовом выражении). Европейский центральный банк допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией.