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Экономика

Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны, об этом сообщается на официальном сайте Кремля. По словам президента, в 2017 г. число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, составляли 12,9%. По итогам 2021 г. показатель упал до 11%.

«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, – но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно, – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — сказал президент России на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Также Путин подчеркнул, что сейчас для борьбы с бедностью правительство продолжает принимать различные комплексы мер. В том числе, с 1 июня была проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на 10%, это позволило превысить показатель прошлого года на 19,5%. Был расширен охват мер поддержки для семей с детьми, на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи, начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет.

Согласно данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2021 г., составляло 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала 2021 г. Границей бедности за I квартал 2022 г. считается сумма в 12 916 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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