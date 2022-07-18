Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России

Также Путин подчеркнул, что сейчас для борьбы с бедностью правительство продолжает принимать различные комплексы мер. В том числе, с 1 июня была проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на 10%, это позволило превысить показатель прошлого года на 19,5%. Был расширен охват мер поддержки для семей с детьми, на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи, начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет.