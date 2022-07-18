Путин назвал недостаточными темпы снижения бедности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны, об этом сообщается на официальном сайте Кремля. По словам президента, в 2017 г. число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, составляли 12,9%. По итогам 2021 г. показатель упал до 11%.
«Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года, – но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно, – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», — сказал президент России на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Также Путин подчеркнул, что сейчас для борьбы с бедностью правительство продолжает принимать различные комплексы мер. В том числе, с 1 июня была проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на 10%, это позволило превысить показатель прошлого года на 19,5%. Был расширен охват мер поддержки для семей с детьми, на ежемесячные выплаты могут претендовать нуждающиеся семьи, начиная с беременности мамы и до достижения ребенком 17 лет.
Согласно данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности, по итогам 2021 г., составляло 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала 2021 г. Границей бедности за I квартал 2022 г. считается сумма в 12 916 руб.
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