Правительство Германии планирует выкупить 30% акций Uniper

Накануне также стало известно, что Франция рассматривает возможность национализировать энергетическую компанию EDF, в которой и так является мажоритарным акционером. Минфин страны хочет выкупить оставшиеся акции и провести делистинг компании, чтобы иметь возможность принимать «сложные и радикальные» решения в крайне непростых геополитических условиях. Национализация компании позволит государству реализовать программу по строительству 14 атомных энергоблоков EPR2 к 2050 г., которые смогут обеспечить стране энергетическую независимость и достижение углеродной нейтральности.