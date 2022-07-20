Правительство Германии планирует выкупить 30% акций Uniper
Правительство Германии рассматривает возможность приобретения 30% акций энергетической компании Uniper, сообщает газета Hadelsblatt со ссылкой на документ федерального министерства экономики (BMWK).
Уточняется, что правительство планирует приобрести 30% акций Uniper и других гибридные ценные бумаги. Мера призвана оказать помощь компаниям в рамках преодоления последствий энергетического кризиса в стране, отмечается в публикации.
Согласно документу, правительство также планирует увеличить сумму кредитов, выдаваемых государственным банком развития (Kreditanstalt fur Wiederaufbau, KfW), с 2 млрд до 8 млрд евро. Источники издания отмечают, что детали операции могут быть разъяснены на встрече с канцлером Олафом Шольцем 22 июля.
Uniper является крупнейшим покупателем российского газа в Германии и сейчас находится в кризисном положении из-за сильного удорожания энергоносителей. Компания была вынуждена покупать большие объемы газа на спотовом рынке по высоким ценам. Ситуация обострилась после того, как владеющая компанией Fortum прекратила финансирование дочернего предприятия.
Накануне также стало известно, что Франция рассматривает возможность национализировать энергетическую компанию EDF, в которой и так является мажоритарным акционером. Минфин страны хочет выкупить оставшиеся акции и провести делистинг компании, чтобы иметь возможность принимать «сложные и радикальные» решения в крайне непростых геополитических условиях. Национализация компании позволит государству реализовать программу по строительству 14 атомных энергоблоков EPR2 к 2050 г., которые смогут обеспечить стране энергетическую независимость и достижение углеродной нейтральности.
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