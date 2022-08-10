Эксперты ВШЭ зафиксировали снижение уровня деловой активности в регионах

Наибольший спад по сравнению с 2021 г. зафиксирован в розничной и оптовой торговле, в то время как в промышленности и строительстве рост и снижение индекса наблюдалось примерно с равной частотой по регионам. Платные услуги населению стали единственным сектором, в котором выявлен прогресс деловой активности.