Эксперты ВШЭ зафиксировали снижение уровня деловой активности в регионах
Аналитики рассчитывают индекс РЭА на основе ежемесячных данных Росстата по динамике промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, платных услуг населению по регионам.
На начало этого года экономическая активность росла более чем в 70 регионах России из 82, по которым проводится исследование. В июне же 70% субъектов Федерации показали спад, причем ухудшение конъюнктуры наблюдалось в трех из пяти важнейших отраслей, выяснили в НИУ ВШЭ.
Наибольший спад по сравнению с 2021 г. зафиксирован в розничной и оптовой торговле, в то время как в промышленности и строительстве рост и снижение индекса наблюдалось примерно с равной частотой по регионам. Платные услуги населению стали единственным сектором, в котором выявлен прогресс деловой активности.
По данным аналитиков НИУ ВШЭ, среди всех федеральных округов наибольшее снижение индекса зафиксировано в Уральском и Приволжском, рост же сохранился только в Дальневосточном и Северо-Кавказских округах. Спад по всем пяти секторам показали четыре региона: Калужская и Липецкая области, Марий Эл и Чувашия.
Снижение деловой активности в регионах связано с исчерпанием сформированных прежде запасов, нарушением логистических цепочек и введенными санкциями, которые ограничивают поставки оборудования, материалов и компонентов, рассказал РБК директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Сильнее всего, по его словам, это сказывается на обрабатывающих производствах, в частности, на машиностроении.
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