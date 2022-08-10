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Эксперты ВШЭ зафиксировали снижение уровня деловой активности в регионах

Ведомости

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который отслеживает Центр развития НИУ ВШЭ, опустился в июне до минимальных значений с начала санкционного кризиса и составил 39,8%, пишет РБК со ссылкой на данные центра.

Аналитики рассчитывают индекс РЭА на основе ежемесячных данных Росстата по динамике промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, платных услуг населению по регионам.  

На начало этого года экономическая активность росла более чем в 70 регионах России из 82, по которым проводится исследование. В июне же 70% субъектов Федерации показали спад, причем ухудшение конъюнктуры наблюдалось в трех из пяти важнейших отраслей, выяснили в НИУ ВШЭ. 

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Наибольший спад по сравнению с 2021 г. зафиксирован в розничной и оптовой торговле, в то время как в промышленности и строительстве рост и снижение индекса наблюдалось примерно с равной частотой по регионам. Платные услуги населению стали единственным сектором, в котором выявлен прогресс деловой активности.

По данным аналитиков НИУ ВШЭ, среди всех федеральных округов наибольшее снижение индекса зафиксировано в Уральском и Приволжском, рост же сохранился только в Дальневосточном и Северо-Кавказских округах. Спад по всем пяти секторам показали четыре региона: Калужская и Липецкая области, Марий Эл и Чувашия.

Снижение деловой активности в регионах связано с исчерпанием сформированных прежде запасов, нарушением логистических цепочек и введенными санкциями, которые ограничивают поставки оборудования, материалов и компонентов, рассказал РБК директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Сильнее всего, по его словам, это сказывается на обрабатывающих производствах, в частности, на машиностроении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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