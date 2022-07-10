Минфин прогнозирует дефицит бюджетов регионов на следующие два года

Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб., а в 2023–2024 гг. – с дефицитом 132,5 млрд руб. и 78,1 млрд руб. соответственно, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года (документ есть у «Ведомостей»). На 2025 г. министерство уже закладывает небольшой профицит – на уровне 6,8 млрд руб.