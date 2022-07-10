Минфин прогнозирует дефицит бюджетов регионов на следующие два года

Минфин прогнозирует дефицит бюджетов регионов на следующие два годаДоходы субъектов за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 26%
Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб., а в 2023–2024 гг. – с дефицитом 132,5 млрд руб. и 78,1 млрд руб. соответственно, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года (документ есть у «Ведомостей»). На 2025 г. министерство уже закладывает небольшой профицит – на уровне 6,8 млрд руб.
В 2021 г. консолидированные бюджеты регионов были исполнены с профицитом в 660,8 млрд руб. (доходы составили 17,5 трлн, расходы – 16,9 трлн). В пандемийном 2020 году был зафиксирован дефицит на уровне 677 млрд руб. (доходы – 14,9 трлн, расходы – 15,6 трлн). Федеральный бюджет также планируется с дефицитом, следует из материалов Минфина. Окончательный вариант проекта бюджета правительство должно внести в Госдуму не позднее 15 сентября.