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Минфин прогнозирует дефицит бюджетов регионов на следующие два года

Доходы субъектов за первые шесть месяцев 2022 года выросли на 26%
Любовь Романова
В этом году ситуация пока складывается как никогда благоприятно: только 16 регионов закончили полугодие с дефицитом, общая сумма доходов выросла на 26% / Максим Стулов / Ведомости

Минфин ожидает исполнения консолидированных бюджетов регионов в 2022 г. с профицитом на уровне 163 млрд руб., а в 2023–2024 гг. – с дефицитом 132,5 млрд руб. и 78,1 млрд руб. соответственно, следует из проекта основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года (документ есть у «Ведомостей»). На 2025 г. министерство уже закладывает небольшой профицит – на уровне 6,8 млрд руб.

В 2021 г. консолидированные бюджеты регионов были исполнены с профицитом в 660,8 млрд руб. (доходы составили 17,5 трлн, расходы – 16,9 трлн). В пандемийном 2020 году был зафиксирован дефицит на уровне 677 млрд руб. (доходы – 14,9 трлн, расходы – 15,6 трлн). Федеральный бюджет также планируется с дефицитом, следует из материалов Минфина. Окончательный вариант проекта бюджета правительство должно внести в Госдуму не позднее 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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